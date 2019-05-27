【公務員】稅務局聘助理稅務主任　14k起薪　DSE五科合格可申請

報稅季節又到，打工仔收到綠色炸彈的同時，稅務局也要增聘人手應付上升的工作量。 助理稅務主任現正展開招聘。此為公務員職位，人工起薪點為14K，最高可達30K。有興趣者無需大學學位，只要在公開考試取得五科第2級或以上成績便即可申請。

隨著新稅季展開，稅務局需要增聘人手應對上升的工作量。（資料圖片/盧翊銘攝）

工作內容

一看就知，此職位需要整天和稅務打交道。根據公務員事務局招聘網站指，助理稅務主任在上司的督導下要負責協助協助評稅、處理文件、收稅及追討稅款，以及處理稅務查詢及其他有關職務。

入職條件

助理稅務主任的申請人必須在DSE（包括中、英文及數學科）考獲第2級或以上成績（或會考五科包括中、英、數合科），同時中、英文必須具第2級或以上成績以符合職位的語文能力要求。申請人又必須能操流利粵語和英語。另外，這職位除沒硬性規定應徵者須具備會計和稅務知識，但如申請者具相關知識的話，將獲優先考慮。

助理稅務主任招聘詳情（按圖了解）：

稅務局助理稅務主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 6 + 5 + 4

獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入職起薪點為每月14,780元，最高可達30,165元。此職位的截止申請日期是6月6日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。網上申請者，必須在6月6日或之前把各證明文件副本郵寄至灣仔的稅務局人事組，信封及各證明文件副本上均要註明網上申請編號。

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