【政府工】1823聘客服主任　日薪$624　DSE五科合格可申請

在政府工中，1823熱線客戶服務主任可說是最常展開招聘的職位之一。 效率促進辦公室現時為1823熱線聘請臨時客戶服務主任，申請人只需持在會考或DSE五科合格便可申請。職位更設有有薪培訓，是名副其實的「上堂有錢收」，而且是次合約僅為期四個月，未有打算搵長工的打工仔或可考慮。

1823熱線要24小時為市民服務，故此需要員工週末、通宵輪更，即使遇上黑雨和颱風也要如常工作。（楊偉雄網誌）

1823是政府設立的電話服務熱線，乃隸屬於效率促進辦公室的公營部門電話中心，為廣大市民提供政府部門的服務查詢和投訴途徑。

入職條件

申請人只要在DSE或CE五科（包括中、英文）取得第2級或以上成績、能操流利英語和粵語（普通話流利更佳）、熟悉電腦操作及懂中文打字，就可以申請。

面試成功後，申請人會接受培訓，並必須通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

培訓期間員工需要學習政府架構，負責部門的架構、負責職能和提供服務，並需通過兩次考試合格才成為正式員工。（效率促進辦公室影片截圖）

工作內容

效率促進辦公室轄下的1823提供一站式服務，為市民解答22個政府部門的查詢，並處理市民對政府的投訴。而其客戶服務主任就需要通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴。但這職位需按實際需要輪班，主要在星期一至五的日間時段（由上午九時至下午六時）工作。

特別注意，如輪班當日遇上惡劣天氣（例如颱風或黑色暴雨），或須如常工作。在這方面，應徵者應先好好考慮，因為是次招聘的上任日期正值夏天，颱風暴雨機會甚大，如居住地區離1823中心較遠（分別位於油麻地及葵涌）的申請人，務必考慮一下天氣對路況的影響。

1823熱線臨時客時服務主任招聘詳情（按圖了解）：

1823熱線臨時客戶服務主任招聘詳情 。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

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人工、工作時間和地點

獲取錄者會按「N仔」合約受聘四個月，薪酬以日薪計算。培訓期間，日薪576元；培訓後，日薪624元。面試將於6月中旬舉行，受聘者最快於6月下旬上任，工作地點是油麻地或葵涌的1823辦公室。

申請須知

此職位的截止申請日期為6月5日，接受網上、郵寄及親身遞交申請。

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