【忠心何價】調查稱本年平均加薪5.1%　JobsDB：魚要過塘先肥！

不少人認為，轉工跳槽就是調整薪酬的最好方法，只是轉多少次工及多久才轉一次，才能獲得最高的加幅呢？求職平台JobsDB發表的《2019年薪酬調查報告》便解答了這個問題。

打工仔今年平均加薪5.1%，而且「公關／企業事務」、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷」及「保險」三大工種的加薪幅度最高。（資料圖片）

三年轉工一次 人工升得最多

對現今世代來說，「一世人打一份工」已不合時宜，打工仔要為自己爭取理想待遇，也為建立更完善的事業規劃，都在適當時候思考有沒有轉換工作環境的必要。

就此，JobsDB於本年三月中至四月中期間訪問了3,192位求職者，發現由從第一份全職工作開始計算，打工仔於十年內轉三次工，平均三年轉一次，就能獲得最大的轉工效益：與第一份工相比，現職工作的薪酬可獲平均每年約17%的升幅。然而，如果員工沒曾轉過工，他們的薪酬平均每年只上升6%，幅度比所有轉過工的人都要低。

然而，調查亦發現過度頻繁的轉工不一定是好事，因如在同一條件下轉工達五次或以上，薪金只會獲14%的升幅，數字不及三年才轉一次的打工仔大。

另外，報告亦提及，過去一年間，有三成受訪者表示曾轉過工，主要原因分別是「不滿意公司文化／管理風格」（50%）、「不滿意薪酬及福利」（49%）、「新工能增加收入」（37%）及「工作量／壓力過大」（31%）。

平均每年加薪幅度與轉工次數對比圖。（JobsDB提供）

新世代願意裸辭

根據調查結果指，在曾於去年轉工的受訪者中，近四成人（36%）是選擇「裸辭」，當有超過一半（54%）人士指裸辭的原因在於對舊的工作忍無可忍，而有34%的人則表示就有信心很快找到新工作機會，亦有近三成人（29%）希望在兩份工之間休息一段時間，而23%人就表示因為沒有經濟負擔，所以不急於找新工作。

報告又針對不同年齡層和工作經驗作分析，尤其以少於25歲或兩年工作經驗以下的受訪者特別偏愛裸辭。這兩個組別中，分別高達50%和44%的人選擇裸辭，可見初出茅廬的年輕人在選擇轉工方面較為決斷。

報告指，少於25歲或兩年工作經驗以下的受訪者特別偏愛裸辭。兩個組別中，分別高達50%和44%的人選擇裸辭。（Getty/VCG）

JobsDB香港區總裁仇崑石指出：「與其他年齡層相比，新入職場的Z世代並不特別重視永久職位，且較偏愛公司提供留職留薪休假和諸如彈性上班時間、遙距工作等靈活工作安排。隨着有更多這些沒有太多家庭經濟負擔，講求自主的年輕一族上場，加上種種外圍因素未曾對香港經濟有明顯影響而本地人手缺乏問題持續，裸辭只會愈趨普遍。」

他建議打工仔決定裸辭前，應充分考慮未來動向，例如進修、轉行，又還是成為Slash族，並須掌握自身的財務狀況。他亦提醒打工仔工作空白期不宜過長，也需準備好如何在日後的見工面試時，應對招聘公司對於裸辭的提問。

逾三成的留職者是因為「出於惰性而不願去經歷求職過程」。（Getty/VCG）

不願轉工的原因：懶惰

有轉工者自然有留職的人。約一半（52%）受訪者認為個人人工雖然低於市場水平，但仍願意接受現況留職，比例較去年相同調查的46%更高。繼續留職的最大原因分別是「出於惰性而不願去經歷求職過程」（29%）及「現時的同事關係很好，不願離職」（29%）。

仇崑石提醒，企業公司應以適當渠道了解員工對公司及工作的實際感受，並建立融洽互助的工作氛圍，因這些措施都是能提升同事的工作動力及挽留員工。

過去一年，以「公關／企業事務」從業者的人工加得最薪，高達9.0%。（黃寶瑩攝）

PR、數碼及保險業加薪最勁

最後，報告亦分析了過去一年本地打工仔的加薪幅度。今年，打工仔的平均加薪幅度是5.1%，比去年的5.7%稍低。以工種分類而言、「公關／企業事務」、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷」及「保險」是三大加薪幅度最大的行業，升幅分別高達9.0%、8.6%和8.3%。

至於花紅（Bonus），打工仔在2019年平均獲得相當於1.5個月的薪金，數字較去年的1.6個月略低。花紅最高的工種屬「款客服務／旅遊」從業員，平均獲發2.2個月人工作花紅。而排行第二的則是「銀行及金融」，從業者平均有2.1個月薪花紅。第三的是「飲食／餐飲」與「綜合管理」人員，各有1.9個月花紅。

2008至2019年，本港打工仔的平均加薪幅度。（JobsDB提供）

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