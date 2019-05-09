【職場故事】不忿努力被無視　越過上司主動邀功　竟會得罪老闆？

在職場工作幾年，大家都知道功高蓋主是職場的死罪，但大家又有沒有想過，即使在teamwork之中付出較其他team-mates多，也絕不可以鋒芒畢露。 今天半宅職薯就和大家分享一個故事，讓大家知道原來「功高蓋team」也是死罪一條。

團隊成員能力各有高低，如不屑同伴的付出不如自己多，也要留意大局發現，不宜貿然搶功或指責他們不是。（資料圖片）

勤奮好學受主管青睞

話說小薯A大學畢業之後便加入了一間大公司，成為公司部門團隊的其中一員。團隊人事非常簡單，除了初出茅廬的小薯A之外，便只有幾個等候退休的老油條，以及三十出頭，正值事業搏殺期的年青主管。

小薯A事業心強，勤奮好學，在公司工作大約一年之後已經受到年輕主管青睞，給她一次又一次的新嘗試機會。但機會往往伴隨着責任，而責任又往往伴隨着工作量。在這個以teamwork為基礎的小團隊之中，小薯A的工作比重愈來愈高。她一個人的工作量，往往是團隊中其他幾個老油條的總和。

小薯Ａ一個人的工作量，往往是團隊中其他幾個老油條的總和。（Gettyimage／視覺中國）

功勞被老油條攤薄

世事往往就是不患寡而患不均。小薯A發現每次project完結得到大老細讚賞時，年輕主管都說是整個團隊的功勞。年青主管的說法，卻讓小薯A鬱鬱不歡：明明是我包辦了團隊大部分的工作，每天OT兩小時以上，另外幾個老油條每天開工時間只在閒話家常，又天天準時「彈閘」收工，為什麼我的功勞要讓他們去攤薄呢？

不小心撕破主管的英明面紗

結果，小薯A做了一個十分大膽的決定。

一個月之後，另一個project完成，大老細一如以往在年青主管及整個團隊面前誇讚團隊的功勞。小薯A立即趁這個機會「搶閘」的說：「多謝大老細讚賞，其實呢個project最重要嗰幾個部分都係我過去呢兩個星期每晚OT做返嚟㗎。不過我做得多過其他人係唔緊要嘅，最緊要就係大老細識得欣賞嘅啫。」小薯A說完這段說話之後，心中滿以為自己已經大方得體地把自己付出最多的訊息直達大老細耳邊，殊不知年輕主管那時卻臉色一沉，大老細亦若有所思，不置可否，寒喧幾句之後便離去。

小薯A立即趁這個機會「搶閘」的說。（Gettyiamge／視覺中國）

處處被針對，最終辭職收場

在這次事件之後，原本十分賞識小薯A的年輕主管開始處處刁難她，不但不再給她新的表現機會，而且無論小薯A怎麼努力工作，主管也總在雞蛋裏挑骨頭。受盡苦頭的小薯A百思不得其解，終於有一天鼓起勇氣問年青主管究竟她犯了什麼錯，要這樣針對她。年青主管只冷冷的回答：「你鍾意個人主義吖嘛，我咪畀機會你一個人做到啲嘢完美為止囉。」，之後便打發小薯A返回崗位工作。

在之後的幾個月，小薯A依然受到年輕主管的針對。在心灰意冷之下，小薯A辭去了這分原本前程似錦的工作，也把她過去一年多的努力付諸流水。

在這次事件之後，原本十分賞識小薯A的年青主管開始處處刁難她。（Gettyimage／視覺中國）

主管想法解讀

話說回來，為什麼年青主管會突然間由欣賞小薯A變成處處針對她呢？原來上次小薯A在大老細面前爭功一事，撕破了這位主管領導有方的面紗。大老細一直知道年輕主管旗下只得一個新人和幾個老油條，常常覺得她領導有方才能發揮團隊的潛力，做出好成績。但那次小薯A在大老細面前爭功，卻反映出團隊內部的裂縫與矛盾。年輕主管在大老細心目中的英明印象受到影響，小薯A的下場自然也不會好得到哪裏。

年青主管在大老細心目中的英明印象受到影響，小薯A的下場自然也不會好得到哪裏。（Gettyimage／視覺中國）

結語

那麼如果你就是故事中的小薯A，遇到工作分配不均，功勞又被其他老油條攤薄，應該怎樣做呢？半宅職薯有以下提議：正所謂「不怕官，只怕管」，直屬上司直接地控制着你的前途，既然這樣，實在沒有需要去「越級挑戰」，在大老細面前爭功。既然直屬上司看重你，只需要默默耕耘便總有出頭的機會。

要自己「有運行」，首先就要令直屬上司「有運行」。在大老細讚賞團隊的時候，不妨謙恭的說：「都是主管領導有方」、「我們都是跟着主管的方向工作」等等謙恭的說話。大家不需要擔心功勞會被主管搶走，因為你在主管心目中已經成為了一個能夠幫助她更上一層樓的好下屬，投桃報李，他日主管當然會加配關顧你啦！

半宅職薯

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