【溝通技巧】「我在聽」其實是不想理會？　當心10句職場常見反話

香港打工仔出名說話直接，但再怎樣直接也會有個限度。礙於關係遠近、立場、情景和客套等等，同事或客戶都會以較委婉的方式提醒大家。而委婉過頭了，就感覺變了拐彎抹角在罵人。撇除對錯，打工仔有時真的需要以這種方式來交流，而即使你不喜歡轉彎抹角，但聽得懂別人的言下之意，也是職場的必要技能之一。以下就是10句職場的常見「反話」。

打工仔都試過這種情況：用簡單又易明的語言對同事解釋公司最新的計劃，但總有一個人問些答案極明顯又無聊的問題，又不斷挑剔自己的成果，你總會有衝動罵他一頓。這時候，你需要

換作你那位煩人的同事，當有人和你說這10句話時，你就要醒定了：別人對你不滿呢。

1.【per my last email】表面意思：正如我在上封電郵所寫。潛在意思：我已經答左呢個問題啦，蠢材！不想看到這句，打工仔發問前記得仔細查閱電郵了。（Getty/VCG）

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如果打工仔真的想不到甚麼好說話，那乾脆不說話，保持微笑好了。語意含糊曖昧的言語聽上去好聽，但是一把兩面刃，它可有助保持同事之間的和氣，亦能引起他人的誤會。要他人揣測言下之意其實也是在浪費時間。相反，含義清晰直接的語句能夠避免誤會，也節省了猜來猜去的時間。

換作打工仔自己，你寧願和一個永不透露真實想法、說話轉彎抹角的同事一起工作，還是與一個清晰明快、直截了當的人共事？

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