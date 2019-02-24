【職場人際】辦公室哪類人最多朋友？　調查：性別、世代有關…

打工仔留在辦公室的時間比在家還長，要是能和同事建立良好關係，工作總會愉快一些。有外國人力資源公司早前進行網上問券調查，就1,001位受訪者的意見，整理出打工仔職場友誼的資料。

調查指50、60世代出生的打工「仔」，由於長時間穩定地就職於同一間公司，故有便有培養深厚職場友誼的基礎，職場朋友也特別多。（Getty/VCG）

誰會有最多朋友？

人力資源公司Paychex早前透過網上問卷訪問了1,001位受訪者，分享哪個世代、性別的打工仔在office擁有最多朋友，結果發現，於上世紀50、60世代出生的打工仔，特別是男性會在職場上擁有最多朋友。假如他們尚未退休，還在公司中高層發亮發熱的話，他們平均每人都會有6.3個work buddies。原因在於，這代人重視穩定，不流行跳槽，很多時候都長期就職同一間公司，便有培育深厚職場友誼的基礎。同理，管理層的服務時間較長，所以也有更多work buddies。

誰需要更多朋友？

反觀80後、90後的女性，在職場上擁有的朋友最少，只有3.5個，這與她們就職時間較短有關，而任職顧問、臨時工的打工仔，朋友亦會較少，因為其工作本質需要他們不斷移動。

據是次調查指，擁有4.3位work buddies的打工仔，會較滿意自己的工作，但只得3.3位同事朋友的人，便會感到不滿意。

一起吃午餐是培養職場友情的最佳、最方便、最常見的途徑。而大多數打工仔最多擁有的都是lunch buddies，會一起happy hour、休息日見面的始終較少。（Getty/VCG）

辦公室內外的朋友

54.9%的受訪者表示work buddies和私人朋友互相認識，朋友圈子互相重疊。最常與Work Buddies進行的活動？吃午餐，因為八成受訪者都會這樣做。其次是在廚房聊天，七成半受訪者都喜歡這個活動。第三是Happy Hour，特別是80、90後，4成人表示喜歡和work buddies去Happy Hour。最後，4成受訪者表示會在休息日和work buddies見面，這也是由同事變成朋友的標誌。

管理層點睇辦公室友誼？

做管理層和HR的都認為辦公室友誼是好事，71%受訪者抱持正面態度，僅僅4%人持負面態度，25%人覺得沒有影響。

「我覺得辦公室友誼很好。」一位受訪的教育界中層經理表示，「你留在公司的時間長過留在家中，而開心的同事比負能量的同事會表現得更好。而且當同事關係良好，會做得更多，完成更多事情。」

（資料來源：Ladders、Paychec）

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