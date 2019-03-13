【職場人際】人脈廣外更要有同性閨蜜圈　研究：有利女士交流資訊

俗話說：在家靠父母，出門靠朋友。剛踏上返程途中的你，想必深有體會。 在外打拼，有些門道你已經知道了。比如：想找到好工作，你就必須建立人脈——要和人交往，要認識關鍵人物。但是1月14日發表在《美國科學院院報》（Proceedings of the National Academy of Sciences）上的一項研究指出，對於男性作用最大的那些人脈，對女性卻還不夠。

研究者發現，那些身居高位的女性還另有一個附加特徵：她們還會和其他人脈廣泛的女性結成一個緊密的內部小圈子。（Gettyimages／視覺中國）

女性工作光有人脈還不夠

女性還需要掌握一些男性無需掌握的關鍵信息。她們要去哪裡獲得這些信息呢？從別的女性那裡。

這項研究專門考察了一個聲名在外的MBA項目的畢業生，研究者利用這些學生的來往電郵繪出了他們的社交網絡。（為保護學生隱私，研究並未透露這個項目的名稱。）對參與項目的男性和女性來說，能否獲得高層次的管理職位和他們是否在同輩網絡中佔據「高中心性」（high centrality ）呈現相關，也就是說，關鍵在於他們是否認識那些在自身的社會網絡中一呼百應的同輩。對求職者來說，這樣的交往能提供有利的信息，像是哪裡在招人，各家的工資水平孰高孰低，某公司的聲譽又如何等等。

不過研究者還發現，那些身居高位的女性還另有一個附加特徵：除了具有高中心性、並能因此獲得一般的工作信息之外，她們還會和其他人脈廣泛的女性結成一個緊密的內部小圈子（inner circle）。

這個緊密的女性圈子為女性求職者提供了一個至關重要的好處——這項研究的幾位作者把它稱為「女性專屬的私密信息和支持」——深度了解如下問題：

這家公司對女性好嗎？ 女性領導受尊敬嗎？ 那裡的工作環境有女性敵意嗎？ 公司有提高性別多元化的意圖嗎？

幾位研究者猜想：有了這些問題的答案，女性就能申請最適合自己的工作，她們能根據公司文化準備面試，並且更好地和公司談判。相反，男性因為自身的性別，並不需要太過操心新工作對自己是接納還是排斥。

男性因為自身的性別，並不需要太過操心新工作對自己是接納還是排斥。（Gettyimages／視覺中國）

「坦白講，現在的大多數工作仍由男性主導，有些私密信息對女性升遷十分重要，但對於男性的升遷就沒那麼重要了。」研究的第一作者、西北大學的數據科學家Brian Uzzi說道。

領導們的郵件來往透露了哪些信息？

截止2018年，《財富》500強企業中只有25家的CEO是女性，只占到總數的5％。女性在那些男性主導的領域面臨著重重障礙，不僅在爭取升遷掌權的時候如此，在獲得這些職位之後依然如此。同樣的職位，女性的收入比男性低，她們在產假的問題上受到偏見，還常常有人要求她們承擔和本職工作無關的「女人的任務」（比如服務眾人或者秘書工作），除此之外還有其他性別不平等的現象。

在研究中，Brian Uzzi和另外幾位作者分析了728名學生的同輩網絡和工作安排，他們分屬兩屆，分別於2006和2007年從這個MBA項目畢業。由於他們所有人都走上了領導崗位，研究者又根據僱主的聲望和其他因素給他們的職位排列了等級。這些學生中有542名是男性，186名是女性，這和研究者在全美商學院中發現的大約四分之一的女性比例大致相同。

性別不公現象依舊很普遍（Gettyimages／視覺中國）

研究者深入了解這些學生的信息，並利用這些信息構造出了他們的社交網絡。他們的具體做法是查看學生之間交換的電郵，這些電郵的總數有450萬封之多（可見在21世紀的前十年裡，MBA畢業生主要還是通過電郵溝通），它們全都做了匿名處理，並且抹掉了具體內容。研究者只需查看誰和誰互通了電郵，以及他們多長時間互通一次，就能從中繪出學生之間的聯繫，並算出這些聯繫有多麼牢固。

他們還獲得了匿名的學生記錄，因此能將GPA分數、工作經驗和其他相關信息納入測算。此外他們也對學生做了一些非正式的訪談。

他們發現，那些和富有影響的同輩建立了有效人脈的男性，畢業後受僱成為高級領導層的機率比那些和同輩聯繫不暢的男性高出了1.5倍。然而，在同學中同樣擁有強大人脈的女性卻出路不佳。那些找到理想工作的女性，除了在同學中擁有強大的人脈之外，還至少和兩、三位女性建立了緊密的小圈子。

對女性來說，有些信息只有其他女性能提供（Gettyimages／視覺中國）

對女人而言，朋友的朋友就是自己的朋友

在科羅拉多大學博爾得分校研究社會計算的Casey Fiesler教授表示，這項研究得出的結論，即女性在求職時依賴其他女性的建議，與她的個人經驗是相符的。不過她也指出：「我們並不知道為什麼有的女性擁有這些網絡，有的卻沒有。那些主動尋找其他女性的女性，她們的身上是不是有什麼特別的地方？有可能是她們本來就比較外向。」

研究者的確把社交能力當作了一個需要控制的變量，但他們用來衡量社交能力的指標，是學生自述的對於團隊運動（足球、籃球之類組隊對抗的運動）的興趣。費斯勒表示，她自己是一個非常外向的人，但她在這個指標上肯定會得低分。

研究者的確把社交能力當作了一個需要控制的變量，但他們用來衡量社交能力的指標，是學生自述的對於團隊運動（足球、籃球之類組隊對抗的運動）的興趣。費斯勒表示，她自己是一個非常外向的人，但她在這個指標上肯定會得低分。（Gettyimages／視覺中國）

不過總的來說，她和其他接受採訪的科學家都表示這項研究很值得稱道。比如東北大學的網絡科學家Christopher Riedl就說：「這研究很酷，我很喜歡它。我認為這是很有意思的一項工作，它在大數據和隨機化之間做了很好的結合，並由此建立了因果推斷。」Riedl本人並未參加這項研究。

Riedl還指出，這項研究的結論可謂出人意料，因為網絡科學家的研究通常顯示「小團體網絡」只會對人產生負面影響。「但是他們幾位令人信服地展示了一點，對女性求職者而言，小團體網絡其實能增加許多人脈，它在人際交往中省略了一個維度，使朋友的朋友直接變成了你的朋友。這個結果我在別處都沒見過。」他說。

對女性求職者而言，小團體網絡其實能增加許多人脈，它在人際交往中省略了一個維度，使朋友的朋友直接變成了你的朋友。這個結果我在別處都沒見過。”他說。（Gettyimages／視覺中國）

對於女性在職業進步的道路上如何建立支持網絡，這些發現提出了有趣的啟示。首先它證實了一個觀念：對女性來說，能建立純屬女性的人脈網絡是很重要的。現在出現了越來越多旨在建立親密團體的活動和場所，而這項研究的一個啟示就是這類團體對女性確實有用。不過烏齊也提醒說，這類團體有自我孤立的風險，假如團體內的成員都只和彼此交往，那就會阻礙她們的進步。

這項研究主張，女性需要一個只有女性參加的小圈子，也需要一張範圍更大、交流通暢的人脈網絡。而男性似乎完全不能從同性小圈子中獲益。因此，雖然一支全員為男性的保齡球隊是個交朋友的好地方，但它可能不會對男性的求職活動產生額外益處。而一個全員為女性的保齡球聯盟就有利於成員求職。

雖然一支全員為男性的保齡球隊是個交朋友的好地方，但它可能不會對男性的求職活動產生額外益處。而一個全員為女性的保齡球聯盟就有利於成員求職。（Gettyimages／視覺中國）

另外，Brian Uzzi也強調了對女性有重大幫助的內部圈子具有幾個獨一無二的特徵：

首先，圈子裡的女性有著相當密切的關係，她們頻繁溝通，並在彼此身上投入了大量時間。 其次，同處一個內部圈子的女性會將對方引薦到自己所處的那個大型網絡中去，而不同女性的大型網絡是互不重疊的。

「女性在工作中必須使用巧勁，相比男性她們必須更加著意建立人脈，這樣才能認識本來沒有機會認識的新朋友。」Brian Uzzi補充說。

如何培育女性交際圈？

如果你是一位正在閱讀本文的女性，你或許就要問了：我要怎麼培育出這樣一個構成多元、交流通暢、女性之間互相扶持的內部圈子呢？

烏齊表示，研究中的一些女性之所以能建起成功的網絡，是因為她們接受了一定的隨機性。一個女性能認識許多其他女性、從而加入她們的內部圈子，往往是因為她被隨機地被分配到了一個班級，並在那裡認識了一群本來可能不會認識的人。

研究中的一些女性之所以能建起成功的網絡，是因為她們接受了一定的隨機性。（Gettyimages／視覺中國）

這一點可以給女性一些啟發：

不要單單依賴你周邊的網絡，像是你的同事或大學裡的朋友之類，因為她們認識的人可能就是你認識的人； 要主動到陌生的環境裡去，你在那裡更可能認識來自不同背景的女性，她們也更可能引領你加入你本來不可能加入的人脈網絡。現在已經湧現出了一些專為女性提供這類機會的組織。

「你要像大家要求的那樣參與常規的聯絡活動，但除此之外你也要做點別的。」Christopher Riedl說。

你或許覺得這會大大加重你的工作負擔，事實的確如此。Brian Uzzi也同意，女性為了職業進步就得經營親密的友誼，這是男性無須承擔的額外工作。但這些額外工作具有重大的意義，也可能產生深遠的影響，如果你的目標是在美國公司、數理技工領域和學術界爭取更大的性別平等的話。

女性為了職業進步就得經營親密的友誼，這是男性無須承擔的額外工作。但這些額外工作具有重大的意義，也可能產生深遠的影響（Gettyimages／視覺中國）

說到建立人脈，Brian Uzzi表示：「女性要做兩件事，而男性只有一件，因此同樣的時間，男性只需認識一個新朋友，女性卻要把時間分在兩個新朋友身上，她們一個向她提供市場信息，另一個向她透露私密情報。如果你必須把有限的時間一分為二，你在選擇的時候就必須相當明智了。」

這一切都告訴我們，對於女性，單單建立人脈是不夠的。上述的研究顯示女性必須比男性更加聰明地建立人脈、建立不同的人脈。這聽起來真令人疲憊，但花這力氣也是值得的。

【本文來源於果壳網（微信公眾號：Guokr42），禁止二次轉載，如需轉載請聯繫sns@guokr.com。】