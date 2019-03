【職場人際】人脈廣外更要有同性閨蜜圈　研究：有利女士交流資訊

俗話說:在家靠父母,出門靠朋友。剛踏上返程途中的你,想必深有體會。

在外打拼,有些門道你已經知道了。比如:想找到好工作,你就必須建立人脈——要和人交往,要認識關鍵人物。但是1月14日發表在《美國科學院院報》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的一項研究指出,對於男性作用最大的那些人脈,對女性卻還不夠。