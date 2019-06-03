【職場心理】無所事事 ≠懶　荷蘭「Niksen」哲學教你放空5招

打工仔日忙夜忙，似乎已成為常態。上班時間長、慣性OT、放假還要回覆上司司和客戶WhatsApp、電郵，腦袋難有一刻空閒，令身心長期處於繃緊狀態。這種愈忙愈有安全感的心態延伸到生活的不同方面，不少人一刻也停不下來，甚至對無所事事感到內疚。 不過，人類不是機械人，如果不懂得平衡地過生活，早晚會因為壓力過大而令身心出現問題。荷蘭的「Niksen」態度或許成為忙碌都市人的救命草。

不少打工仔都不習慣靜下來，即使在休息時也會查看社交媒體，令大腦難以真正放鬆。（GettyImages/VCG）

要擺脫日忙夜忙的瘋狂生活方式，或許可以參考荷蘭心理學家道金馬吉（Doreen Dodgen-Magee）的建議。她是一位研究「無聊／無所事事」的心理學家，出版了《別被科技操控了！在數位世界裡平衡生活與科技》（Deviced!: Balancing Life and Technology in a Digital World）一書，書中將「Niksen」比作一款正在運轉發動機，但不會去任何地方的汽車，「我認為無聊是一個沒有任何計劃、沒有目的的時刻。」

實際一點來說，「Niksen」的想法是有意識地花時間和精力做一些沒有目的的事情，如凝視窗外或一動不動地坐着。有些人可能會把這些活動稱為「懶惰」或「浪費」，但道金馬吉並不認同。

長時間工作加上缺乏休息，令打工仔容易患上與壓力相關的疾病，來自荷蘭的「Niksen」哲學，或許可以為他們提供平衡工作和生活的出路。（GettyImages/VCG）

為什麼我們在生活中需要「Niksen」?

我們的文化不鼓勵我們靜心坐下，這對我們的心理健康、福祉、生產力和生活的其他方面產生廣泛影響。此外，隨身攜帶的智能手機更讓我們幾乎無法真正擁抱無所事事，經常令自己保持忙碌，可能會失去靜心坐下的能力，因為我們的大腦正不斷地重構。

實際上，無所事事的好處很多。道金馬吉的研究發現，「無聊時發白日夢讓心靈尋找自己的刺激，使我們更有創造力及善於解決問題。」巴黎歐洲工商管理學院（Insead）的領導力發展和組織變革教授曼弗雷德．凱茨德弗里斯（Manfred Kets de Vries）也在接受《紐約時報》訪問時說：「無所事事令大腦放空，之後你看事情時會更加清晰。」

以下有五個方法教你實踐「Niksen」：（按圖了解）

1. 【騰出時間，有目的地無所事事】 當你工作的時侯，留意自己的能量何時開始下降，這正是你應該散步或休息的時候。此外，利用生活中瑣碎的時間練習放空，如等車或排隊的時候。（GettyImages/VCG）

（資料來源：The New York Times）

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