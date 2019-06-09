【人生分水嶺】25歲的青年危機　誰都躲不過？　愈高學歷愈感迷惘

LinkedIn2017年發表過調查報告，調查六千名25到33歲的美國、英國、印度和澳洲人，其中近75%正面臨青年危機。

千禧世代面對工作、失業、負債及情感關係，會感到迷惘、不安、失望和寂寞，而受過高等教育的年青人更容易有這些徵狀。（《皇家特工：間諜密令》）

早於2001年已有西方學者提出Quarter-life crisis（青年危機）的概念，一般出現在 20至30多歲的年輕人身上。根據英國衛報的報道，有 86%的受訪千禧世代面對工作、失業、負債及情感關係，會感到迷惘、不安、失望和寂寞，而受過高等教育的年青人更容易有這些徵狀。

University of Greenwich 的Oliver Robinson教授表示，青年危機是邁向成人階段的必經之路，通常在25-35歲之間，尤其是在30歲前後。

英國「獨立報」列出以下幾個青年危機的徵狀： 1. 你感到人生只像被工作困住，感到沉重疲倦； 2. 認清現實的殘酷，就是很難實現夢想； 3. 對愛情失去美好幻想，或是看得很現實； 4. 害怕自己一事無成，拿自己與朋友比較； 5. 一時逃避現實，一時又渴望得到別人的認同。

青年危機的出現有不同原因，Huffington Post指出，社交媒體普及，現時的年輕人很清楚別人在做甚麼、有何成就，因而對比自己的失敗而感到焦慮。又或者對比於他們的父母一代，他們是「廢青」，反正父母甚麼也預備好，他們成長的環境相對沒有甚麼驚濤駭浪，所以更容易迷失方向。最後就是不穩定的就業市場，令他們只幹著薪水不高的工作。

香港的情況也是不遑多讓，低薪、「上樓」無期，是這個世代年輕人面對的共同問題。

那麼應如何從這個危機走出來，開展新的一頁呢？福布斯提出以下幾個方法（按圖放大）：

正如上文提及的Robinson教授指出，Quarter-life crisis使人由感到無奈困惑到重新出發，會經歷4個階段。就像由毛毛蟲蛻變成漂亮的蝴蝶一樣，很多人也與你有一樣的經歷。所以，要記住你不是孤單一人面對的。

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