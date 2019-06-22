【職場心理測驗】你到底適合做什麼行業？揀間鬼屋行入去吧！

這段日子又開始出現離職潮，雖然離開不見得是錯誤，但不少人確實對自己下一步感到困惑。到底下一份工作適不適合你？能讓你發揮真正實力的是哪種行業？走一趟鬼屋就知道了！

想像自己正在旅行，不料途中在荒野迷了路，更衰的是天色已晚，於是你發現附近有棟小屋，逼不得已便向主人借宿，但屋主老夫婦直言以下4間房都有鬼，那麼你的選擇是？（Pinterest）

過完年各行各業出現擋都擋不住的離職潮，雖然離開不見得是錯誤，但其中確實有不少人對自己人生感到困惑，不知道下一步選擇是否正確，深怕工作不合適，結果又是一條冤枉路。

先別想太多！凡事盡力一定有收穫，一定會作出更好的選擇！不過如果你內心始終很忐忑，那麼不妨走一趟鬼屋，看看自己到底適合什麼樣的工作！

你到底適合什麼工作？

問題：想像自己正在旅行，不料途中在荒野迷了路，更衰的是天色已晚，於是你發現附近有棟小屋，逼不得已便向主人借宿，但屋主老夫婦直言以下4間房都有鬼，那麼你的選擇是？

A房間：會有一顆人頭從窗外惡狠很瞪著你睡覺 B房間：廁所會不時傳來開關門聲與女人嘆息聲 C房間：你只要半夜醒來就會看到一個無頭鬼坐在床邊 D房間：你一上床睡覺床就會開始瘋狂搖晃

▼▼按圖放大，看你下一份工作適合從事什麼行業吧！▼▼

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