【職場新人】畢業第一份工無想像中重要　調查指九成人會轉工轉行

踏入畢業的季節，相信不少畢業生對於找工作感到苦惱，一方面糾結是否要找和學科相關的工作；另一方面又擔心入錯行業或「搵錯工」，令CV「唔靚」，影響以後職業生涯。但第一份工作真的這麼重要嗎？

調查指八成二十幾歲受訪者有考慮轉行

以前的人找工作，通常傾向找一份長長久久的，如非必要都不會考慮轉工。但近年，轉工變得愈來愈普遍。美國鳳凰城大學（University of Phoenix）在2017年進行了一個調查（按上圖放大結果）， 訪問了2,202 名成年人，發現百分之86的20多歲在職人士，有意改變職業生涯；而30多歲和40多歲的員工，則分別有百分之66和百分之60的人想轉工或轉行業。

原因是，現今的企業和科技發展變化速度快，人們轉行轉工的步伐亦隨之加速。加上，年輕人的經濟狀況愈來愈困難，物價長期高企，大家都傾向找到條件好的工作便「跳槽」，而非留守在一份工作慢慢等升職加薪，管理層對於人們轉工亦見慣不怪。

除此，鳳凰城大學另一份2013年的調查亦顯示，雖然大部分人都曾計劃過職業生涯，但逾7成受訪者都沒有做到他們預期的工作。

而僅有百分之3的女性受訪者，最後的行業和工作跟開始時一樣。（《我要準時下班》劇照）

僅3%女性高層21歲就清楚職業路向

另外，有美國的研究訪問了了100位領導階層的女性，發現當中只有百分之20在她們21歲的時候，知道自己感興趣或者適合的行業；而僅有百分之3的受訪者，最後的行業和工作跟開始時一樣。

從以上研究可見，大部分人的職業路都並非預計之中，而且更可能與初次投身的工作和行業完全不同。「Great on the Job」一書作者喬迪．格里克曼（Jodi Glickman）說，畢業後不必太著緊第一份工作如何，因為這並不代表是你最後的結果，職業路向隨時會／可以轉。最重要是，工作中學習到的技巧和經驗。

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