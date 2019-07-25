【職場人際】怕被炒上司講咩都硬食？　4招教你「說不」的藝術

想做個好員工，少不免要接新project同執同事手尾，但有時太好人只會令自己中伏——忙到做唔黎。咁點好？ Say NO啦。 其實你都知無上司鍾意聽到個No字，尤其是叫你做嘢嗰時。但點先可以拒絕做死自己，而又唔激嬲上司同事？

唔少人選擇默默啞忍，直到有一日頂唔順，辭職走人，但來到第二間公司，相同的「戲碼」還是繼續。﹙Gettyimages﹚

在漫長的職業生涯中，總會遇到這個場面——上司交待工作，但自己卻分身不暇，想Say NO，但個No字到喉嚨又格硬吞左，畢竟自己會驚，一個「No」字，上司聽了不爽，同事聽了不快，好可能隨時被老細召入房，問下你係咪唔想做。

於是，唔少人選擇默默啞忍，直到有一日頂唔順，辭職走人，但來到第二間公司，相同的「戲碼」還是繼續。不過，如果真的遇到工作上的困難，最好還是開心見誠地說出來吧。

注意，開心見誠唔等於直接說「不」。

講多謝

其實都係要避免一開始就說「NO」，如果人地叫你負責開一個新project，首先要講多謝，多謝人地睇得起你啊！將個新project交得畀你即係信你有料，就算唔係開正你嗰範，或者你根本無時間做，最好都表達謝意先。

咁大家就可以開開心心傾落去，仲可以令你條team覺得你好認同佢地嘅眼光同選擇。

講白啲，即係打定底，等佢地聽到你Say No時冇咁燥。

例如：「好開心聽到你度新project預埋我。個project聽落幾正，但我宜家無時間可以做。一係我問問另外嘅同事？」

將個新project交得畀你即係信你有料，就算唔係開正你嗰範，或者你根本無時間做，最好都表達謝意先。﹙視覺中國﹚

討論工作量/優先事項

講下你宜家嘅工作量，顯示你真係好忙。如果勉強接job，好難會做得好。一係押後個project，等你清左手頭上嘅工夫再處理。一係就交畀其他同事。

謹記列出你嘅日常工作、一啲佔用你時間的重複工作，同埋你已經安排好但未開工嘅新項目。最理想係講到每項工作需要嘅時間。

例如：「如果要做呢個新project，我手頭上進行緊的XYZ project未必會如期完成，佢地佔左我的工作大部分時間。不如我討論下如何按排現有project同新idea的優先順序？」

講下你宜家嘅工作量，顯示你真係好忙。如果勉強接job，好難會做得好。﹙Gettyimages / 視覺中國﹚

向上司建議另一個選擇

可以向上司提議另一個適合人選、延後開展project的時間、或另一個可行的方案等等，表現出自己有考慮過上司的需要及憂慮。

例如：「關於呢個project，我有少少有關工作安排及分配的建議...」

最重要是「說不」的態度，儘量理性討論，解釋時附上事實，同時亦代入上司的處境，讓他知道你不是不想幫，而是「無能為力」。

理性討論，解釋時附上事實，同時亦代入上司的處境，讓他知道你不是不想幫，而是「無能為力」。﹙Gettyimages/視覺中國﹚

解釋為什麼不可行

每個人都應該分清緩急先後。如果今季嘅公司或你嘅individual target已經set左，你處理嘅所有project都應該同目標直接有關。

如果你老闆提出嘅額外工作同你或你條team嘅目標唔一致，咁你好應該Say No。同老闆解釋返哩項額外工作無助於達成今季target，不如專心做好一個target先啦。

例如：「今季度開始時，我地將業務target set左做XYZ，而我地開展緊嘅所有項目都朝住哩個目標努力。今次哩個idea似乎唔match我地宜家嘅目標，不如我們保留到下季再討論？」

如果你老闆提出嘅額外工作同你或你條team嘅目標唔一致，咁你好應該Say No。同老闆解釋返哩項額外工作無助於達成今季target，不如專心做好一個target先啦。﹙Gettyimages/VCG﹚

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