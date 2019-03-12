【好老細】思緒清晰、懂感謝下屬　10大指標判斷上司管治能力高低

好上司難求，在社會工作能遇到好上司真的很講彩數，尤其初踏職場的新人，遇有一個好上司便可以減少很多跌跌碰碰行冤枉路的機會。因為好上司會給你如師長般的指引，教你做人的道理，讓你往正確的方向學習和成長。然而，我們雖然都可以從壞上司身上，以逆向思維的方式學習，但一定會遇上很多挫折，心理不夠強大者更可能誤入歧途。學習分辨好壞上司的指標，選擇權在你手中，別成為被動的一個。

好上司難求，在社會工作能遇到好上司真的很講彩數，反而壞上司通街都是。﹙GettyImages/VCG﹚

好上司除了能幫助大家在職場上有好的發展，給機會你發揮外，還可以間接令員工培養出不同的能力，如自信、務實、謙虛及淡定的力量，在日後處理工作上能夠更成熟及得心應手。

台灣機構與美國求職招聘網站格萊特公司，做了一次關於人們心目中的好上司與壞上司指標的調查，發現好上司會有以下提到的10項共通點，而壞上司亦同樣有10項指標，快點以這些指標暗暗為自己的上司作評分，若衡量過後，發覺自己實在承受不來，看不到未來的發展路向，那就是時候想想換調上司，找一份適合自己的工作。

好上司的10個指標，按圖了解：

1.【懂得感謝】當員工在工作上付出了努力，好上司會懂得表示感謝，不論在口頭上還是書面上。﹙GettyImages/VCG﹚

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壞上司的10個指標，按圖了解：

1.【苛刻挑剔】壞上司對員工不停地挑剔和吹毛求疵，會下屬來出氣，好像沒有一個是稱職的員工一樣。﹙GettyImages/VCG﹚

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有好上司的帶領下，員工在以下6個範疇的能力上都會比較優秀：

1.自信

自信的力量都是成功的基礎。壞上司經常摧殘下屬的自信，比如在下屬犯錯時當眾羞辱，從來不鼓勵手下總結經驗，從頭再來。好上司則會在讚賞和教導的過程中，讓員工建立自信，讓員工對自己有信心，放擔去做出更多決策和新的嘗試。

2.微笑

人與人之間的關係就是一面鏡子，你對別人微笑，別人也會回你一個善意和燦爛的笑容。好上司深知這一點，他們擅長運用眼神和表情的交流，這正是值得我們學習的地方。

3.實務

凡是坐上高位的人，多數都具有實務經驗。它是本領和想法的體現，是自信的展現，也是理想的構築過程。沒有實務經驗，你什麼都無法完成，任何完美的想法都只能停留在紙上。

凡是坐上高位的人，多數都具有實務經驗。﹙GettyImages/VCG﹚

4.誠信

在管理過程中，好上司言出必行，信守承諾。比如在獎懲機制的運用上，他們賞罰分明，從不違反規定，也從不口是心非、言行不一，這就是誠信的品質。

5.謙虛

一個高明的管理者，同時也是一個謙虛的學習者。好上司之所以能夠長期保持優秀，就是因為他們不斷地充電學習，表現自己的謙虛。面對下屬好的建議，他們也能針對情況吸收，並提拔下屬到適合發揮長處的位置上。

6.淡定

贏的時候不欣喜若狂、得意忘形，輸的時候不自暴自棄，而是心態平和。不管輸贏，總能保持一顆平常心，按部就班地繼續自己的計畫。

﹙資料來源：台灣天下、《找對你人生中最重要的7個人──掌握10%關鍵人脈，成就更好的自己》﹚

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