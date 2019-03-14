【理想上司】懂放下身段、指定明確清晰　5種特徵證明老細跟得過

當大家在職場打滾了四、五年，自然會發現到與其搵一份好工，倒不如搵一個好老細。當然，薪酬待遇是一個重要考慮因素，但千萬不要為一份人工而埋沒了你成長的機會。今天半宅職薯就和大家討論五種好老細的特徵，大家不妨看看自己的老細是不是其中一種類型呢！

1. 幫助自己成長的老細

一個人由學生搖身一變，投入職場成為小薯，是重新成長的一步，因為無論做人做事，學校和職場都有一個很大的分別。

舉一個例子，你當學生時離開試場，其他人問你：「識唔識？」時，你可以大聲說：「唔識！」（然後取得高分）；但在職場如果有同事問你：「識唔識？」，你又大聲說：「唔識！」的話，那便一定冇運行了。一個好老細可以站在你身旁，伴隨著你一同重新成長，教你由一個一無所知，不識人情世故的小薯，成長至一個職場巧手，再幫助你找出人生的目標，勇往直前。

2. 給予自己想像空間的老細

每個人都是一個獨立個體，沒有人會希望成為職場中的一粒齒輪。一個好老細會給你發揮空間，讓你在工作中實現想像的構思。

舉一個例子，命令式的老細會對你說：「我要你幫我做A、B、C三個steps」；給予你想像空間的老細會說：「我想做到D這個效果，用乜嘢方法就由你自由發揮啦，有乜需要配合就出聲。」顯然地，第二類老細能給予你更大的成就感。

大家都是成年人，不用老細凡事指點提醒吧！好的上司會預留空間讓你發揮，卻又不會事事不過問由你自生自滅。（GettyImages/視覺中國）

3. 懂得放下身段的老細

老實說，那些總喜歡趾高氣昂，「擺老細款」的老細是十分令人討厭。某程度上，越喜歡「擺老細款」的老細，內心越渺小，所以才透過「擺款」去保護那脆弱的心靈。反而愈能夠放下身段的老細，通常內心的自信愈高，因為他知道即使放下身段也無損他的智慧和地位。容得下和自己意見不同的下屬，才能夠任賢納諫，帶領同事和公司走向更高更遠的地方。

4. 目標明確 避免浪費下屬精力的老細

職場上官僚作風的典型例子是：交一個project要審批、審批再審批，改完又改之後最後回復原來的version，但小薯卻因此而OT多晚。出現這種情況，很多時是因為老細自己本身目標不明確，或是對事情無法掌握卻不願承認，於是透過不斷叫小薯去更改修正，去揣摸事情的本質。雖然到最後老細可以得到一個清晰的畫面，但小薯的精力卻被白白浪費了。

說是上司，但其實大家都是打工仔。若然上司能為你前途著想，跟你討論事業未來發展及提供適當援助，這說不定比轉多幾份工、報多幾個進修課程更有幫忙。（GettyImages/視覺中國）

5. 為你前途鋪路的老細

幫老細工作，某程度上等於把自己的前程付託在他身上。除非大家已經到了等退休的年齡，否則人望高處，總希望在職場上有提升的空間。一個好老細會比你更了解你的潛能，就你的強項，安排適當的工作給你，進而設計出適合你的事業發展路徑，為你的前途鋪路。

結語

一個小薯出來社會打滾，如果有幸遇到一個好老細，將會正面的影響日後的事業發展。一個好老細不但可以給予你工作上的成就、感滿足感，幫助你一步一步成長，更可以成為你的role model，成為你日後晉升管理層，邁向事業高峰的一個重要人物。

半宅職薯 半宅職薯

企業培訓師。18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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