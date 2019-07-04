【Tag番老細】上司行為造成無形壓力？　看似小事卻已觸動情緒…

出來職場打滾，工作壓力雖然已經是一早「預咗」，但話雖如此，一些細眉細眼的地方其實亦在給予一眾打工仔很大的壓力。今天半宅職薯就為大家訴說一下心聲，既為一眾打工仔消消氣，也給作為上司老闆的一些建議，減輕打工仔的壓力。

壓力一：畀老闆叫入房

在聽到要入老闆房與進入老闆房之前那一刻，簡直令人壓力爆錶心跳加速。（GettyImages/視覺中國）

當聽到老闆冷酷而又快速的說：「Jason，你一會兒之後入我房。」打工仔的心不禁寒一寒：是我做錯了什麼嗎？是不是因為我遲交了工作而要「照肺」？是不是要炒我……

在聽到要入老闆房與進入老闆房之間旳那十多秒，簡直令人壓力爆錶心跳加速。萬一弄得不好的話，其他同事更加可能誤會被召入老闆房其實是要打其他同事毒針，令自己在同輩之間受到排擠。

給老闆的建議

對於打工仔來說，老闆房簡直是他們的地獄：入到房，不是「照肺」批評，便是給予額外工作。其實如果想叫打工仔入自己房的話，不妨一早講清楚目的，是關於什麼事情，減輕打工仔「估估吓」的壓力：「Peter，麻煩你一會兒之後入我房，我有一些關於project背景的事情想問一問你。」、「Stephen，你有時間便入我房間吧，我想對著電腦和你討論你手頭上的project。」

為打工仔給予足夠的心理準備，打工仔的心理壓力自然大大減輕啦！

壓力二：放工講再見

不是想不辭而別，只是每在跟老細道別時他才醒起跟你有事要傾，明明準時放工都變OT……（GettyImages/視覺中國）

不少的老闆都是工作狂，慣性比員工遲走。在向老闆說再見的那一刻其實都有莫大的心理壓力：雖然已經到了指定的下班時間，但比老闆先離開總好像有點未盡全力的感覺。另外，最怕的就是那種整天把自己關在房裏的老闆，到了放工時敲門對他說再見的時候，他才突然間說：「見到你真好！我剛剛想起有一些事情想給你做」、「我給你做的project進度如何？明天便到期遞交喇！」

為了避免在最後一刻才收到工作指令，不少打工仔都會在放工的時候對老闆敬而遠之，避開老闆視線，低低調調，在不知不覺間走人，但內心深處卻又擔心老闆認為自己無禮貌。

給老闆的建議

做上司老闆的應該養成一種習慣，就是除非有急切的事項，否則應盡量避免在員工放工的一刻才和他們談論公事。做上司老闆的應該設身處地想一想，到了放工的一刻，各位員工都經已筋疲力竭，再談論工事，也難有精力和你作出深入討論。那麼倒不如留待第二天早上，在大家時間和精力都充足的情況下再詳談吧！

壓力三：放假send公事WhatsApp

睡眠需要深層睡眠，如果中途醒了過來，再上床休息也難以回覆那種深層的休息狀態。同樣道理，如果正在放大假旅行的時候，突然收到老闆的WhatsApp短訊，哪怕只是一句話，也會令整個人頓時由完完全全的放鬆狀態突然間回到作戰狀態，把原本已經拋諸腦後的工作煩惱突然間全都抓回來。表面上只是花一分鐘時間看幾句短訊，實質上卻把整天的輕鬆心情都毀掉。

給老闆的建議

雖然大家都明白做老闆的24小時都在作戰狀態，無時無刻都想著公司的事情，但總不能期望每一位員工都和你一樣吧！換個角度想，反正員工正在放假，你再找他也做不到什麼，倒不如等他放假回來才全心全意處理工作。

結語

職場的壓力來自多方面，包括工作本身、同事、客戶、以及上司老闆。每一個人承受壓力的容量都有限，身為上司老闆的，其實只要在一些細眉細眼的地方做好些少，已經可以減輕員工一大部分的壓力，讓大家把精力集中於實質的工作之上。

半宅職薯

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