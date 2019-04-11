【升職攻略】上司只藉門面工夫作評價？　從兩小薯處事態度看原因

當你在職場打滾了三數年，你會開始領悟到一條道理：「做事」本身不是最重要，「證明自己有做事」才是最重要。今天半宅職薯就想和大家分享一個小故事，講述兩位小薯做事風格的少許分別，卻換來截然不同的結果。

有些打工仔會輕視門面工夫的重要，但懂得為事件加添更好的包裝，旁人在接手處理心，心情總會更好吧。（GettyImages/視覺中國）

話說小薯A和小薯B兩個人在公司擔任同一職級，年資和工作能力都差不多，但小薯A屬於獨自埋頭苦幹的類型，在上司心目中表現只是平平無奇；而小薯B則屬於一個世界仔，他比小薯A更優勝的地方是：除了把工作本身做好之外，更加懂得如何在上司面前「證明自己有做嘢」。

例子一：見客食飯向餐廳訂枱

小薯A的做法是：憑自己判斷，按情況揀一間適合的餐廳然後訂枱，之後把時間、地點通知上司。

小薯B的做法是：向上司口頭匯報有哪幾間適合的餐廳，然後作出比較，講解最適合開會和最能迎合客人口味的選擇，最後告訴上司訂了哪間餐廳。

小薯A與小薯B一樣有落心機工作，但一個凡事「收收埋埋」，一個事事滙報，在上司角度而言，後者無疑會較易令人信任。（GettyImages/視覺中國）

例子二：提出工作建議

小薯A的做法是：自己在腦海分析形勢，然後用電郵簡單的寫幾句：「經分析之後，我建議……」

小薯B的做法是：寫一個詳盡的電郵，舉出幾個不同的情況，再用圖表分析，最後才提出建議。

例子三：遞交報告

小薯A的做法是：如果中期報告和最終報告的內容差不多的話，小薯A會把中期報告copy-and-paste，然後加入幾段update的內容。

小薯B的做法是：即使中期報告和最終報告的內容差不多，只有少許內容要update，小薯B都會重新以新的文筆，不同的角度重寫一次，顯示自己沒有偷懶。

作為管理者的上司，需要了解每一位下屬的性格及能力才能給予適當的工作安排，若然人人也如小薯A般不願分享自己對工作上的意見，上司自然也很難向他交予重任。（GettyImages/視覺中國）

例子四：工作流程檢討

小薯A的做法是：把經過檢討後的新工作流程電郵給上司。

小薯B的做法是：把經過檢討後的新工作流程列印出來，並用貼紙「flag起」修改過的部分，再附上一張covering memo去對照新舊內容和講解更改的原因。

包裝 也是一種實力

雖然小薯A和小薯B所作的決定質素差不多，但小薯A就是差了那一點的門面工夫，令上司經常懷疑他的決定是否「隨口噏當秘笈」，進而懷疑他是否有盡力工作。反觀小薯B的作風，姑勿論所作決定的質素如何，都已經令上司產生一種「已經盡咗力去做」的觀感。順理成章地，到了年尾寫評核報告的時候，小薯A只獲得一個平平無奇的報告，而小薯B則獲得一個亮麗的報告。

結語

大家可能會想，工作的目的是真真正正的解決問題，而不是做一些「門面嘢」去表現自己「有做嘢」，而事實上，一個有效率的組織應該如各位所想，盡量減少一些只為招呼上司的「門面嘢」。但殘酷的事實，是有不少的中層管理層為求自己管理和評核上的方便，又或者不信任下屬的能力，總樂於見到下屬做門面工作。遇有這樣的上司，打工仔的選擇基本上只有兩個：一是迎合上司口味，鬥做「門面嘢」；二是選擇離開，找一個欣賞自己作風的上司效力。

半宅職薯

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