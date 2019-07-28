【職場熱話】日本打工仔租車唔揸　只用作食飯訓覺　全因渴求……

打工仔為了片刻的私人空間可以去到幾盡？正如乘客可以在巴士上假裝有獨立空間，私家車亦是專屬於駕駛者的獨立空間。日本共享汽車公司便發現了一個奇怪的現象，乘客們只租不開，皆因他們另有用途⋯⋯

汽車共享服務在香港雖不多見，卻於日本大受歡迎，蓬勃發展，當地人開發出很多意想不到的用途。（Wikimedia Commons）

雖然共享汽車服務（非Uber）在香港並不流行，但日本、內地、歐美等地大受歡迎。而這次的現象發生在日本，毫無疑問，再一次與社畜有關。

沒有行駛距離



大多數人花錢租車是為了開車去某個目的地，但另一方面，租車和巴士、地鐡一樣提供了某種私人空間。日本共享汽車公司Orix便觀察到奇怪的現象：很多顧客租用了汽車卻不使用。據日媒《朝日新聞》報導，Orix翻查里程記錄時，發現很多歸還的車輛都「沒有任何行駛距離」。另一家擁有120萬用戶的共享汽車公司Times24 Co亦表示遇到同樣情況。

經過調查後，Orix發現其顧客主要出於為手機充電、渴望私人空間而租用這些汽車。有受訪者指為了午睡而租車，也有人租車作儲物之用。另外，一位31歲的男性打工仔告訴《朝日新聞》：「我租車來吃在便利店買的便當，因為我找不到地方用餐。」此外，還有人解釋：「能在見客前小睡片刻的地方一般只有車站前的網吧，但租車睡覺只要數百日元（20至70港元不等），和光顧網吧差不多。」

租車費用平宜

根據報導指，租車費用十分低廉，30分鐘只要400日元（約29港元），而且位置方便，該公司在日本有多達12,000個停車位；加上所有車輛都能24小時租用，顧客只要拿出手機，便隨時都能租車。這些優點令日本打工仔常租車作出意想不到的用途，以致該公司PR都忍不住表示，顧客的實際舉動是完全出乎意料之外。

打工仔想午睡卻找不到地方？香港有人開了膠囊酒店，日本打工仔則選擇租車午睡。（Kuo-Chiao Lin/Unsplash）

另一家共享汽車公司NTT Docomo Inc去年進行同類型調查，也得出相似結論。除了睡覺和休息之外，受訪者還會租車來看電視、萬聖節化妝、練習唱歌、甚至英語對話……令該企業代表如此總結：「車已經成為當作私人空間的用途。」

雖然乘客只租不開車的舉動會對共享汽車公司造成損失，但就顯示了當地人創意爆棚。甚麼原因逼到人們發揮小宇宙呢？當然是由於城市缺乏土地和私人空間，加上生活和工作壓力，以致人們無所不用其極，尋找放鬆寧靜之處。相信香港打工仔都深有同感，曾有網友抒發喜歡坐巴士多於地鐵，皆因能夠假裝自己有個獨立私人空間，而地鐵則壓逼感太強，入去像沙旬魚般難受。對於社畜來說，花錢租用私人空間不但是尋求喘息之處，也是重拾尊嚴的途徑吧。

（資料來源：朝日新聞、The Verge）

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