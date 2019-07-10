【復仇者聯盟】小辣椒三度認不出Bucky？　即學3招助改善面盲

Marvel系列電影中其實有不少型男，例如飾演「寒冬戰士」Bucky的Sebastian Stan般，雖戲份不算多，但他那深邃憂鬱的氣質及與美國隊長的感情戲卻最為津津樂道。 不過再靚仔也總有失落時，因為Sebastian早前在社交平台中表示他常被人認錯或忘記，如曾被一位空姐錯認他為飾演「黑豹」的Chadwick Aaron Boseman，甚至在前幾天的一活動中，曾一起演出的Marvel電影，飾演「小辣椒」一角的Gwyneth Paltrow也認不出他是誰。究竟這是怎麼一回事？

﹙設計對白﹚我已經同小辣椒自我介紹咗三次喇，點解佢仲係唔記得我嘅……﹙電影《Avengers: Infinity War》截圖﹚

Sebastian Stan日前在Instagram中表示，雖然他在電影拍攝期間並未與Gwyneth Paltrow有對手戲，但其實他已曾向她作了三次自我介紹，在《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》的不少宣傳活動上亦有見面並站得很近，但結果她卻屢次把他忘掉，真的十分誇張！

還好，有網民安慰Sebastian，說Gwyneth Paltrow出名記性不好，而且即使她曾在《蜘蛛俠：強勢回歸》有客串演出，但說不定她連飾演蜘蛛俠的演員Tom Holland是誰都不知道。

Sebastian於Instagram分享「心聲」：

面盲非藉口

Sebastian的無奈似是小事，但其實在職場上養成過目即忘的習慣，在建立人際關係上會是多麼的不利。若然對方器量大，或許不會介意再作自我介紹，但若對方是小器的人，甚至是客戶，可能就因此而不願與你合作，甚至影響自己的名聲。所以，要在職場上減少得失別人的機會，就得練訓一下自己的記憶力，不能事事以沒記性為藉口，讓自己損失一些潛在機會。

要快速記下每個新認識的面孔，關鍵在於有否用心觀察。以下以「名字、外貌、特徵」三個事項來組成對一個人的基本資料，嘗試從這三方面入手，應能大大加深對人家的印象。

1. 記人名

要記住人臉與名字，謹記「立即將對方的名字與臉孔反覆地輸入大腦」。如果在上述提到的公司活動場合，在你們交換卡片後，通常會展開簡短的對話，這時請你同步進行將對方的臉與名字輸入大腦的步驟。

在你們交換卡片後，通常會展開簡短的對話，這時請你同步進行將對方的臉與名字輸入大腦的步驟。﹙GettyImages/VCG﹚

當中有甚麼秘訣？ ．認真聽對方的自我介紹 ．不要花心機思考之後說甚麼話題，先留心聽對方的名字，如果沒有聽清楚，請即時表明或叫對方寫給你看。若錯過了對方的名字，之後才問會很尷尬。 ．大聲重複對方的名字，通過「聽到」、「作出反應」及「大聲講出」這三個步驟，對方的名字已經在你的腦海中佔了一席位。 ．想想自己有沒有朋友或明星都叫同一個名字，在腦海中為他們建立連繫，方便自己記着。 ．嘗試在交談中，不時提起對方的名字，當你能叫多幾次對方的名字，將名字加入對話中，可以加深自己對此名字的記憶。

2. 記人樣

筆者覺得自己不多不少有點面盲，明明見過對方好幾次，卻依然未能於腦海中為其配上對的臉孔和對的名字，有甚麼方法可以快速記住人臉呢？其實在觀察對方臉部時，只要着重觀察對方的眼睛和口鼻的T字部位便可以加深你對眼前臉孔的印象，因為人腦的設定是以這部分來辨識不同的臉孔。

3. 記特徵

外向的人比較容易讓人記住，因為他們喜歡與大家分享有關自己的資訊，不知不覺地讓周圍的人都對他有印象，如名字、性格、表情、穿搭風格及說話方式等。但若遇到內向的人又該怎麼辦？你可以主動提問，讓對方說出自己的職業、喜好、最近從事的活動等，將這些資訊及對方的說話方式與外貌連結起來，或自己私下替他取個容易記着的外號亦可。掌握這些信息，就可以將對方由腦海中的一個名字變成一個立體的個體。

再給大家一個小貼士，每次這些商業活動結束後，可以複習一次當天所收集的卡片，檢視時，將有關卡片主人的資訊寫在名片上，如長相、說話內容及整體印象等，方便日後回想。

每次這些商業活動結束後，可以複習一次當天所收集的卡片，檢視時，將有關卡片主人的資訊寫在名片上，如長相、說話內容及整體印象等，方便日後回想。﹙VCG﹚

記着對方的名字與長相為什麼如此重要？這是職場交際的技巧之一，若你們只見過一次面，但下次見面或合作時，你卻叫得出對方的名字，他們當刻會感到很窩心，你率先增取了對方的好感，對日後工作定有幫助。長遠來說，當你與客戶溝通一次，你就記住了對方的喜好與合作細，定必在工作表現上能得到高度評價！

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