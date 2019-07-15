【職場健康】工作過勞影響身心　調查：酒店及飲食業最嚴重　

打工仔工作忙碌，面對超出負荷的工作量、要求多多的上司、煩人的同事、黑口黑面的客戶，不少人出現過勞問題。有研究發現，眾多行業中，從事酒店和飲食業的打工仔出現職場過勞的機率最高。

不少打工仔都處於過度工作的過勞狀態，嚴重影響身心健康。﹙GettyImages/VCG﹚

近年愈來愈多人重視職場過勞問題，世界衛生組織早前將過勞定義為「長期無法排解工作壓力而導致的綜合症」。根據世衛的說法，過勞共有三個特點，包括：「能量耗盡或疲憊的感覺」、「對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺」及「工作效率降低」。

美國床上用品評測網站The Sleep Judge訪問了1,000名打工仔，調查他們工作過勞的情況。根據該調查所發現，很多原因都可以導致工作過勞，而其中三個更是主因：

三大過勞主因（按圖了解）：

1. 惡劣/不健康的工作環境（VCG）

過勞值得自豪？

眾多行業中，有17%從事運輸和倉儲的打工仔曾經歷極端過勞情況，零售（16%）及公共行政（15%）則緊隨其後。研究又發現，原來不是每個打工仔都討厭工作過勞，有些人甚至因而感到自豪，以行業計，有28%從事廢物管理行業及25%的建築和製造業打工仔會因工作過勞而自滿；以年代計，便有15%的80及90後對工作過勞最引以自傲，但對嬰兒潮一代（1946–1964出生的人）來說，則只有4%人士抱同樣的感覺。

調查同時亦列出過勞情況特嚴重的五大行業：

（按圖了解，排名分先後）：

1. 酒店和飲食業（GettyImages/VCG）

投入工作其實不盡然是壞事，但長期都是如此，便容易對身體與精神健康帶來影響，也有可能減低工作的表現。倘若發現自己長期受着工作過勞的壓力，記得再忙也要抽點時間停不來，想想這是否為自己所願意接受的生活模式。

（資料來源：Ladders）

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