【職場熱話】夫妻檔老細好惡頂？　網民：最怕佢哋鬧完交問我點睇

如何取悅老闆是打工仔最大的難題之一，當你以為打一個「大佬」已經夠麻煩，原來最可憐的是要應付夫妻檔老闆。 早前有打工仔向Facebook專頁「奴工處」投稿，指「夫妻老細最惡頂」，尤其二人意見不合時，員工只能夾在中間當磨心，不少網民紛紛表示有共鳴。

面對意見不合或在賭氣的老闆，的確會令打工仔「頭都大埋」。（GettyImages／VCG）

有打工仔在Facebook專頁「奴工處」投稿，勸大家不要到多於一個老闆的公司工作，尤其是兩夫婦做老闆的公司，因為「當老細A話用A方法而你跟住做時，老細B又會話你點解唔跟佢個B方法做……再唔係就兩公婆喺你面前鬧交再問你點睇，覺得邊個先啱…真係人都癲！」

不少網民對此深感認同，又分享自己的「中伏」經歷。老闆們意見不合時，員工左右不是人，不知道應該跟隨哪一方的做法，面對老闆吵架時，處境又非常尷尬，聽又不是不聽又不是，幫任何一方另一方又會不滿，令人非常頭痛。

更多網民意見（按圖了解）：

（01製圖）

職場人際關係向來是一大學問，如果遇上夫妻檔老闆，員工最好先摸清雙方的溝通及做事方式，在處理任何重大工作前，可用電郵向雙方確認做法，以免因口講無憑而惹禍上身。作為老闆，則應以專業的態度工作，以及與其他老闆建立有效的溝通方式，避免受私人情緒影響，在公開場合互相責難，令員工無所適從。不過，職場人事千變萬化，打工仔最重要都是學懂如何「執生」。

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