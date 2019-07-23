【衰老細】愛扮受害者、經常邀功　上司有這5大性格特徵要提防！

在職業生涯中，能夠碰上一個為員工著想、處事公平、願意分享工作經驗的上司可說是可遇不可求。很多老闆為了讓自己感覺良好，試圖用不同方式控制員工，有些甚至阻礙員工的職業發展。 以下五個衰老闆或擁有的特徵，打工仔謹記要多加提防。

如果打工仔在職場上遇上不公平的情況，要懂得為自己發聲，否則只會承擔愈來愈多不必要的責任和壓力。(GettyImages/VCG)

在早期的職業生涯，第一個老闆就像上帝一樣的存在，他們有知識也有經驗，亦能直接影響打工仔的工作表現，更可對打工仔今後的職涯造成深遠影響。遇到好的上司，獲得他們認真的指導當然值得高興，但要是上司是那些不負責任、自私、不願作出指導的人，打工仔或許便得自求多福了。

若然上司有着以下的五個性格特徵，打工仔便要提防他們會動用自己的權力「搵你著數」，甚至剝削你的利益。

五大衰上司性格特徵（按圖了解）：

1.【喜歡扮演受害者】 有些上司喜歡扮演受害者，在日常交流中，他們前一分鐘還是好好的，下一分鐘就大發脾氣，令人非常費解，而且事情總是你不對，言語間讓你不舒服，甚至帶有攻擊性。（GettyImages/VCG）

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(資料來源：Ladders)

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