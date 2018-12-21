【職場技巧】暗黑兵法博升職？　調查：4成人扮聽老細講無聊嘢！

年末做過Appraisal，自然期待有升職加薪的機會，不過不說都是，其實除工作表現外，也有很多不成文的規則有着影響 早前有調查發現，工時更長、辦公室政治，甚至是扮有興趣聽老闆的無聊話，都會被視為獲晉升的重要因素之一。

為求升職，不少打工仔無所不用其極，超時工作只是基本，這種為做而做的扭曲心態令職場風氣愈來愈不健康。（VCG）

歐美職場一向被港人視為有work life balance（生活工作平衡）及待遇合理的模範，可是，人力資源管理平台 Bridge by Instructure 早前的一項調查結果或許打破了不少人對美國工作文化的幻想。

該平台透過線上調查供應商Qualtrics，對一千多名美國辦公室員工進行調查，並詢問他們的工作習慣、文化和整體參與情況，發現工作更長時間、參與辦公室政治、假裝對老闆愚蠢的故事感興趣等，都被認為對晉升有幫助。這些不成文規則令打工仔為求升職，參與各種與工作表現無關的行動。

調查結果（按圖了解）：

78％的人認為工作更長時間對晉升至少有中等重要性。 （GettyImages/VCG）

該調查更指，不止晉升有不成文規定，就連申請有薪假期也承受一定壓力，只有三分之一的受訪者指其僱主鼓勵他們申請有薪假期，另外只有11％的人獲鼓勵將精神健康日作為一種使用病假的方式。

根據調查，最受員工歡迎用以應對壓力的東西是咖啡因（34％），其次是糖、酒精、抗焦慮藥和安眠藥。此外，有些員工選擇了較健康的方式緩解工作壓力，包括瑜伽、運動或冥想（30％）； 44％的人將他們的電腦關閉以在下班時間獲得安寧，21％的人將工作設備留在家中的其他房間。

在忙碌的工作中，定期抽時間站立可對健康帶來益處。（VCG）

Bridge by Instructure產品副總裁Matt Bingham指，由於當今工作場所的氛圍，令許多員工在工作時間後無法完全真正脫離工作，並認為自己需要工作更多才能做得更好，「這種文化會降低員工生產力並顯著影響盈利能力。這項研究強調了僱主有機會促進更好的工作與生活平衡，並與員工建立更頻繁的反饋循環，幫助他們實現職業抱負。」

（資料來源：The Ladders）

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