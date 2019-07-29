【反斗奇兵4】新角小叉恍如職場天然呆？　盤點戲中5大豬隊友！

Toy Story 系列來到了第四集，不少觀眾都由小朋友變成踏足職場的上班族吧？長大後再看這套陪伴我們成長的動畫，尤其大感受，得到的領悟會更多亦更深。其實將《反斗奇兵4》中的角色代入職場中，不難發現是一些神隊友與豬隊友的確切形象，這次我們先來介紹豬隊友吧！你身邊的同事、上司，是巴斯光年還是胡迪？

其實將《反斗奇兵4》中的角色代入職場中，不難發現是一些神隊友與豬隊友的確切形象。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

人長大了，看動畫更容易流淚，一些沉重但被簡單歡槳包裝的人生道理，特別能夠打動人心。《反斗奇兵4》在外國影評網站Rotten Tomatoes奪得98分佳績，全球首週開畫票房已達3億美元，並超越了第三集。不知道你在《反斗奇兵4》中最喜歡哪個角色呢？但這些角色，在職場上會否其實是拖累大家的豬隊友呢？

以下內容含劇透，逃生門在此！

豬隊友篇

1.阿得和賓尼﹙Ducky & Bunny﹚

阿得和賓尼的港版配音為少爺占和Donald，十分爆笑抵死，其「公仔突襲」更讓觀眾多次笑出聲。令人歡樂的角色卻是豬隊友？其實這種拍檔型人物在職場上非常常見，做什麼都要一起，一起上班、下班、吃飯、洗飯盒及上廁所等，總是形影不離。他們的上司會比較頭痛，因為只要令其中一人不滿，另一個人都會結伴成為反對黨。

另外，電影中的阿得和賓尼常常提供很有創意及毫無實行可能的提議，有想法是好事，但職場不是遊樂場，天馬行空得來都需要用腦想想實行的可能性。

豬隊友評分：★☆☆☆☆

阿得和賓尼是掛在嘉年華中的得獎公仔。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

2.小叉﹙Forky﹚

雖然小叉深得大部分觀眾喜愛，大讚他可愛，日後更有機會推出獨立動畫，但筆者卻對這角色沒甚麼大好感，難道我將他投放到現實的人物中嗎？

這類人就是那些甚麼都不懂做、永遠不知道別人在做什麼的那類天然呆。自認為垃圾而不是玩具的小叉，是硬被放到那個位置的天降部隊，通常在職場上，他們都是與老闆或上司有關係的皇親國戚，所以就算他們毫無建樹，每天只陪笑和玩樂，也會得到其他同事的讚許和肯定。久而久之，更會有人覺得：「咦，他笑起來真的挺可愛呢！」

雖然這類人對於工作合作上真的毫無貢獻，有時更會令全team人感到他是一個負累，但至少有一個優點：他們沒有機心。

豬隊友評分：★★☆☆☆

小叉深得大部分觀眾喜愛，大讚他可愛，日後更有機會推出獨立電影。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

3.胡迪﹙Woody﹚

不是吧？胡迪都是豬隊友嗎？但其實與巴斯光年相比，在第四集中的胡迪真的完全是一個煩到不得了的麻煩友，由這集一開始，寶妮房間的玩具首領桃麗再三告誡胡迪不要去學校，但他還是為了認明自己的一套才是對的，而偷偷跟到學校去。

胡迪如此剛愎自用，主要是因為他未能適應新的地方，以及身份的轉變。就如打工仔一樣，若在前職場﹙安仔的房間﹚是擔任管理層的角色，而到新環境後，理應要尊重新的上司﹙桃麗﹚，但胡迪就是做不到。通常職場上的老屎忽就是像胡迪這種人，永遠懷念自己以往的豐功偉業，然後對其他人的意見完全聽不入耳，「我食鹽多過你食米！」會是他們的口頭襌。

故事最後，胡迪脫離大公司的枷鎖，選擇與寶貝一同當個freelancer，可能是對他來說最好的職涯選擇。

豬隊友評分：★★★☆☆

胡迪如此剛愎自用，主要是因為他未能適應新的地方，以及身份的轉變。 ﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

4.寶妮﹙Bonnie﹚

不知道大家還記得《反斗奇兵3》最後的一個情節嗎？安仔將所有自己曾珍愛的玩具的送予寶妮，唯獨到胡迪時，他有所猶豫，他稍為收回要送出胡迪的手，但寶妮立即流露出失望得想要哭出來的表情，間接迫安仔出讓一樣，最後安仔就將胡迪都一拼送給寶妮，並叮囑她要好好對待。

在職場的角度上，可見寶妮是完全不懂得知人善任的上司，硬將胡迪挖角，卻將他投閒置散，可謂毫無管理能力可言﹙雖然她只是個小孩﹚。如果公司的老闆如寶妮般任性，其實會為公司增加了很多不必要的人事成本，但現實中，這類老闆不勝其數，所以若你有幸被人挖角，你還是先想清楚可見前景才作決定，不要變成第二個胡迪。

豬隊友評分：★★★★☆

寶妮立即流露出失望得想要哭出來的表情，間接迫安仔出讓一樣，最後安仔就將胡迪都一拼送給寶妮。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

5.嘉比嘉比﹙Gabby Gabby﹚

嘉比嘉比雖然是一奸角，但有不少觀眾都為她抱不平，指她只是得不到愛，希望感受一下而已，但這不能成為堂而皇之的藉口。嘉比嘉比在整套電影中狠招連發，每一招都是令人討厭到極點的行為。

第一：她結黨營私，收買了一班傀儡娃娃作為手下，一旦在公司得罪嘉比嘉比這類人，你可能也得罪了她的所有親信。

第二：她趁綁架小叉時，向他套話想知道胡迪的人生經歷﹙又再次證明小叉是豬隊友﹚。可見她就是那些會在茶水間收集各方資訊心機女。

豬隊友評分：★★★★★

嘉比嘉比雖然是一奸角，但有不少觀眾都為她抱不平，指她只是得不到愛，希望感受一下而已，但這不能成為堂而皇之的藉口。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

雖然胡迪是豬隊友，但在《反斗奇兵4》中的最後，還是讓大家感動了，就如大部分打工仔一樣，經過多年工作的洗禮後，對選擇可能已經麻木了，為工作奉獻上自己的一切，胡迪一直覺得為主人付出所有才是忠心，才是自己的責任，但他都忙了自我。

然而，最後，他終於為了自己的幸褔而作出決定，第一次將自己放於第一位，與寶貝一起留下來了，以不同的方式迎接日後未知的挑戰。

﹙資料參考：GQ Taiwan﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O