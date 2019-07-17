【反斗奇兵4】編劇爆另一結局　一個舉動見證胡迪牧羊女愛情故事

由《玩轉腦朋友》（Inside Out）編劇Josh Cooley執導的《反斗奇兵4》（Toy Story 4）叫好叫座，除了好評處處外，目前全球票房累計約7億7,300萬美元收入。今次《反斗奇兵4》延續《反斗奇兵3》（Toy Story 3）的策略，與觀眾再次探討成長及離別的人生課題。雖然大家都知道胡迪在《反斗奇兵4》的最後選擇，然而編劇爆料，原結局比如今結局還要催淚，一齊聽聽編劇點講。

自從小叉（Forky）的出現，胡迪變得不再重要。（《反斗奇兵4》劇照）

在《反斗奇兵4》上映前，聲演巴斯光年的Tim Allen在去年9月率先劇透大家，指出《反斗奇兵4》將會非常催淚，而他當時為亦難以完成配音工作。相信入場觀看了《反斗奇兵4》的觀眾終於明白，當時Tim Allen為何有如此想法。可是，原來目前上映中的結局是經過改良，原版結局是既感人又催淚。

胡迪最後選擇與牧羊女一起。（《反斗奇兵4》）

據編劇Drew Taylor在最新一集的《Fine Tooning podcast》指出，《反斗奇兵4》胡迪的鞋底本來「Bonnie」一字並非寫在同一隻鞋底：「胡迪在靴子底部寫有Bonnie的名字，然而《反斗奇兵4》劇組曾有個想法，希望把「BO」及「NNIE」分開寫在胡迪的鞋底上。」他續指出，「BO」會寫在右面鞋底，而「NNIE」則在左面鞋底，而這一切都是為結局鋪路：「在結尾時，當胡迪決定去留時，他把他左面鞋底的字刮走，只留底「BO」一字。」，而「BO」正是牧羊女（Bo Peep）的英文名字。

如今的版本，「Bonnie」一字只寫在胡迪一邊鞋底。（《反斗奇兵4》劇照）

相信那刻的胡迪充滿爭扎，然而當他刮走「NNIE」時，正正代表他對「BO」的熱愛，並為她留下愛的印記，因為鞋底的名字正正是代表玩具的主人。當時在《反斗奇兵》頭3集，胡迪的鞋底都寫著「ANDY」，即安仔的名字，同時代表他決定轉自己為屬於牧羊女。可是最後Pixar決定改變策，很大程度是想集中胡迪上：「因為這樣觀眾會希望知道Bonnie當刻的反應。」最後編劇Drew Taylor指出，大家可以放心，因為這版結局在之後發售的DVD可以見到。