【反斗奇兵4】寶貝足智多謀似哪類人？　4角色體現職場神隊友形象

看畢《反斗奇兵4》後，久久未能忘懷，這套Pixar與Disney合作的動畫一晃眼就陪伴了大家二十多年，當年還是小朋友的觀眾都變成上班一族了。有沒有想過若將《反斗奇兵4》的角色代入現實的職場中，大家會是甚麼人呢？是神隊友還是豬隊友？這次我們來介紹神隊友吧！如果你身邊有一個像他們的人就好了。

這集是講述營救新角色小叉的故事。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

細心一看，每套《反斗奇兵》系列的電影都帶出一些大道理，這次亦然，不知大家能領略到多少？每個角色的性格都非常立體鮮明，當中亦有不少值得學習的地方，如果職場上有一個神隊友，真的已經心滿意足了，你又有沒有一個像《反斗奇兵4》角色的神隊友呢？他會像哪位？

以下內容含劇透，逃生門在此！

神隊友篇

1.勁爆公爵﹙Duke Caboom﹚

勁爆公爵代表了很多在職場上有能力，卻因為自信心問題而遲遲未能爭取表現的人。他們為什麼會沒有自信？可能是曾於工作上有過失或不好的經驗，所以面對較大的挑戰時，就會比較沒有信心。如電影中，勁爆公爵因為廣告誇大其能力，而令勁爆公爵的主人因為真實的勁爆公爵不能做到廣告的效果而失望，間接使勁爆公爵信心盡失。

現實亦一樣，有些中介的角色，把員工包裝很與現實不符，有時未必是員工不好，只是未能迎合客戶心目中那不合理的完美而已。所以作為這些員工的上司，應該懂得在適當的時候給予他們鼓勵，一步一步為他們建立自信心，因為這些有潛力的人，總是能在關鍵時刻發揮功效！

神隊友評分：★★☆☆☆

勁爆公爵代表了很多在職場上有能力，卻因為自信心問題而遲遲未能爭取表現的人。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

2. 傻笑女警﹙Giggle McDimples﹚

傻笑女警是一個聰慧、有條理又有義氣的女孩。寶貝多次交代予她的任務，她都能夠完成。職場上，你想妥善令這類人有所發揮並幫助團隊，首先要獲得她的認同，然後她便會全力以赴地爭取好成績。雖然傻笑女警這類人會有點八卦，她卻完全沒有害你的心，如果是太重要的事情又怕她周圍散播的話，那就有點保留好了。

神隊友評分：★★★☆☆

多次寶貝交代予她的任務，她都能夠完成。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

3.寶貝﹙Bo Peep﹚

久違了差不多二十年，寶貝終於回歸！這集交代了寶貝為什麼沒有在《反斗奇兵3》露面的因由，原來她在電影中的九年前，被送給了另一家人了，然後先後經歷了古董店及流浪的生活，非常勇敢及有想法。由以前嬌滴滴的少女，變成這集女俠的角色，人脈廣兼足智多謀，但這並非一日能成就的事。

她試過在古董店等待被帶走的機會，而隨着時光流逝，她知道與其等待機會，不會自己創造機會，於是她逃走，過着流浪生活的她，更發現原來有危機就有轉機，不再活於框框中，可以很快樂。寶貝就如在大公司工作多年後，不想再被壓制而轉為freelancer﹙自由工作者﹚的人，一開始會覺得難以適應或害怕，但慢慢習慣後，就能知人善任，廣充人脈，做好每件事，與這類人合作會特別的安心。

神隊友評分：★★★★☆

寶貝知道與其等待機會，不會自己創造機會，於是她逃走，過着流浪生活的她，發現原來有危機就有轉機。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

4.巴斯光年﹙Buzz Lightyear﹚

巴斯是一個能以大局為重的人。他與胡迪是好兄弟、好伙伴，感情深厚得願意什麼事情都支持他，然而，在大局當前，他卻不會盲目。當胡迪在第一次救小叉的行動失敗後，胡迪仍想一意孤行地再去試，巴斯很想支持他，他不停按自己的按鈕，聆聽心裡的聲音，儘管聲音多次都叫他回到大家身邊、撤退、回總部，他的這個多次按鈕的動作，就是表示他想留下陪胡迪再去救人，但再三考慮後，他還是以團體為先。

可見這類型的工作伙伴，除了是神隊友外，還是一個冷靜理性的好成員，不管大大小小的事情，他都會作細心的考慮，以團體利益為大前提，有這種同事的話，要好好珍惜呢！

神隊友評分：★★★★★

巴斯與胡迪是好兄弟、好伙伴，感情深厚得願意甚麼事情都支持他，然而，在大局當前，他卻不會盲目。﹙電影《反斗奇兵4》劇照﹚

「多謝心入面把聲」應用於職場

胡迪跟巴斯說，有時過不了自己心裡的聲音，所以一直以「所有玩具能在一起」為首要任務，雖然巴斯整套都在誤會「心入面把聲」是自己的內置發聲盒所錄製的錄音，但這亦帶出一個重要的信息。

在職場打滾多年，有多少人已經迷失了自己？有沒有真正聆聽自己的意願、有沒有跟從自己的良心行事？要在職場上或生活上得到真正的快樂和自由，一定不可以忘了自己的初心和真正的意願。

「多謝心入面把聲」，請別忘了那把聲。

﹙資料參考：GQ Taiwan﹚

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