【Office教學】「底線」作填寫欄易走位？　即學正確設計表格方法

很多時候，我們都會面臨要製作「讓別人填寫」的檔案，像是報名表、筆記本、申請表單等等；而裡面免不了要出現一堆的輸入格。

但不曉得大家都是怎麼製作這些輸入格的呢？有些人會用「一堆空白 + 底線」，有些人則是用一堆「______」來代替，所以做出來的表格就像下面這樣：

有些人會用「一堆空白 + 底線」，有些人則是用一堆「______」來代替（蘋果仁授權使用）

這樣一來，對方在填寫文件時容易導致每一行底線不一樣長、每一行長度沒有對齊，或是出現的文字沒有底線等等，這不只會惹惱強迫症患者，就連一般人看起來都很不順眼，製作這樣的表格實在不專業啊：

對方在填寫文件時容易導致每一行底線不一樣長、每一行長度沒有對齊，或是出現的文字沒有底線等等（蘋果仁授權使用）

今次就教大家一個簡單的製作方式！其實也用不到什麼了不起的專業技巧，只是很多人沒想到要這樣做而已，超級簡單！

+ 7 + 6 + 5

加上 Logo 跟簡易的排版，一張簡簡單單的報名表就完成了，其實也花了不是太多的時間，而且讓對方填寫時也不用擔心線條長度亂跑、每一行「走位」等等問題。

加上 Logo 跟簡易的排版，一張簡簡單單的報名表就完成了（蘋果仁授權使用）

▼▼對方填寫起來就像這樣，按圖播放▼▼

對方填寫起來就像這樣（蘋果仁授權使用）

▼▼如果覺得底線裡面的字有點偏上、偏下之類的話，也還可以再針對細部微調。框選儲存格後，在「對齊儲存格」裡面選「靠上/水平/下對齊」即可（按圖放大）▼▼

製作讓人填寫的表單，就是這麼簡單！

完成後的表單如下，是不是好看多了！如果是直接寄給別人填寫的電子檔，用這方式也可以確保別人寄回來的檔案格式、美感統一，方便作業，重點是可以讓同事與老闆感受到你的專業和細心！

完成後的表單如下，是不是好看多了！（蘋果仁授權使用）

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：怎麼製作「讓別人填寫」的Word文件？不要再用底線當輸入格啦！】