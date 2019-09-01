【減壓良方】下班後要重拾笑容！　10個打工仔期待的放工小確幸

沒有人喜歡上班工作，但為了賺錢養家活口，又都不得不硬著頭皮，每天不情願的踏進公司大門。不過正是因為日子過的辛苦，下班後的閒暇時間才顯得難能可貴！利用這些時間做些自己想做的事，不僅能夠一掃上班帶來的壞心情，更能夠讓自己好好充電，面對明日到來的工作。 今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，告訴你網友下班後的十大小確幸是什麼，如果你最近也覺得快撐不下去了，趕快照著這份清單，從今天開始試著找回生命中的幸福感吧！

逛網拍就像滑臉書一樣，總是有種莫名的吸引力，就算滑上一整天也不嫌無聊。（Brooke Lark/Unsplash）

第十名、網購

上班就是為了要賺錢，賺錢就是為了要花錢！其中最紓壓的花錢方法之一，絕對非網購莫屬。逛網拍就像滑臉書一樣，總是有種莫名的吸引力，就算滑上一整天也不嫌無聊。只要動動手指點個幾下，喜歡的東西過幾天就會送到家中，有如收到禮物般的驚喜感，絕對讓人感覺幸福滿滿！

第九名、打機

不管是拿起遊戲搖桿還是點開手遊，一秒就能化身為虛擬世界裡的主角，這種跳脫現實世界抽離感，總能立馬忘卻白天上班時發生的種種不開心！尤其是對於「課長」來說，只要願意儲值，就可以在遊戲中享受稱王的快感。不同於喝酒狂歡傷身，花點小錢身心靈就能得到舒緩。好遊戲，不打嗎？

一秒就能化身為虛擬世界裡的主角，這種跳脫現實世界抽離感 。（Caspar Camille Rubin/Unsplash）

第八名、耍廢放空

餘生沒有你想像中的長，我們應該好好把握時間，努力去做一些有意義的事情，但也正是如此，虛度光陰帶來的衝突感，總有種說不出的快感。下班回到家先躺到床上放空，或是坐在書桌前思考人生，感受生命緩緩的從眼前消逝，自己卻遲遲沒有作為，也是人生中的一大樂趣。

虛度光陰帶來的衝突感，總有種說不出的快感。（GettyImage）

第七名、逛街血拚

「錢不是消失，而是變成你喜歡的樣子呈現在你面前」，對於喜歡逛街血拚的人來說，只要秉持著這種信仰，花起錢來就絲毫不會覺得罪惡，完整體驗金錢持續轉換成自己喜歡東西的快感。雖然這樣的充電方法不太健康，但平日辛勤上班，默默忍受各種委屈，偶爾犒賞自己也是情有可原的啦！

花起錢來就絲毫不會覺得罪惡，完整體驗金錢持續轉換成自己喜歡東西的快感。（Jacek Dylag/Unsplash）

第六名、追劇

工作忙碌一整天，不少人下班後只想馬上回家休息，就算想做一些娛樂休閒，也只想找靜態活動，因此追劇也就成為許多人心中的首選。加上現在各種影音串流平台興起，不管想看的是日劇、韓劇、還是歐美影集，打開電腦幾乎都找的到。下班回到家裡，立馬抱著電腦躺到床上看劇，這樣的生活光是想像就讓人覺得超舒壓！

下班回到家裡，立馬抱著電腦躺到床上看劇，這樣的生活光是想像就讓人覺得超舒壓！（freestocks.org/Unsplash）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月15日至2019年08月14日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『下班後的小確幸』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（Dailyview授權使用）

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