【Office教學】比Ctrl+V更方便？　即學「重複上一步功能」快捷鍵

你是否有過需要這樣操作的經驗：一大堆文字需要套用底色、一大堆表格需要合併、一大堆文字需要轉成表格…其實 Office 裏面有一個超方便的快捷鍵，功能就是「重複上一個動作」，無論那個動作是什麼，都可以重複操作！

Office F4 快捷鍵：重複上一個動作

舉例來講，你複製了一段文字，然後做了「貼上」的動作，此時如果要重複貼上，除了一直按 Ctrl + V 以外，也可以按 F4：

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複製貼上可能沒什麼，但假如你有一堆文字需要轉成表格，通常就是要一直重複「選取 > 找到選單 > 按下『轉為表格』的功能」對吧？但其實，你這個動作只要完成一次，之後再按下 F4 後，就可以不斷重複這個動作！

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相同地，如果你複製了格式並貼上，之後還想重複貼上這個格式的話，除了用「複製格式」以外，按下 F4 也是可以的。

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簡單來說，不管你做了什麼動作，F4 這個快捷鍵都可以讓你重複上一個步驟的動作。

Excel 與 PowerPoint 也能重複上一個動作

以 Excel 來說，你只要完成一次「合併儲存格」，之後只要選取儲存格後按下 F4，就可以重複一次；要大量合併儲存格就變得很快了。

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改表格底色等當然也沒問題。

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在 PowerPoint 上也同樣適用！改變圖片的外觀（如加上陰影之類的），之後只要選取其他圖案，按下 F4 後就可以一個個套用。

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雖然並不是所有的動作都可以這樣複製，但基本上日常文書會用到的動作，都可以透過 F4 來不斷重複！這個功能我認爲在合併儲存格上最為方便，大家覺得呢？

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：超方便！Office 的「重複上一個動作」快捷鍵，不必再按到手抽筋​】