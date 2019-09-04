【職場心理】哭泣等於不專業？　調查：流淚有助平伏心率、呼吸

你試過在上班時間哭嗎？每個人都有不同臨界點，有些人會因為工作混亂和壓力而崩潰、有些人則會因為受委屈或對工作產生無力感而忍不住流淚。對不少人而言，在工作時哭鬧是不專業的行為，認為你是帶着情緒上班，容易被情感誤了理性判斷，甚至是公開示弱的表現，不過近日有研究發現，在辦公時間哭泣其實是有助釋放情緒，令情緒回復穩定。

最近有調查發現，約八成人曾在辦公室哭過，原因主要與老闆或同事相關。（劇集《太陽的後裔》截圖）

職業網站Monster最近進行一項調查，發現在2,000多名受訪者中，超過八成打工仔承認曾在辦公室哭鬧，近50%的打工仔更稱曾在辦公室哭過幾次。調查又發現，員工哭泣的主要原因與老闆或同事有關，超過45%的人承認，老闆或同事對待他們的方式令他們流淚。此外，15%受訪者表示，沉重的工作量曾使他們哭了，13%人士則指他們曾因在工作中被欺負而流淚。

有人擔心，在工作時流淚可能會被視人家為不專業，但其實長遠來看，哭泣說不定可以令你感覺更好。

就連資深股評人胡孟青也曾於2009年直播節目中為滙豐控股大跌而哭泣……人心肉做，明明叫自己不要在工作時流淚，但情緒到時真的容易做到嗎？（有線電視片段截圖）

哭泣可調節呼吸、心跳

一份早前發表在《情感》（Emotion）雜誌的研究中指，研究人員邀請了接近200名女大學生參與測試，看看她們在隨機觀看一段持續近二十分鐘的悲傷或感情強烈影片時會否流淚，並在她們看畢視頻後，對她們進行壓力測試。

結果顯示，在觀看過程中哭泣的參與者心率（正常人在安靜狀態下每分鐘心跳的次數）適中，呼吸亦較穩定，而沒有哭泣的人則呈相反表現，她們的心率及呼吸是較急促。研究以此結果表示，哭泣可以保持身體穩定，同時調節呼吸模式和心率測量。

如果工作問題令你壓力大增，情緒容易失控，不妨在中午或下班後透過散步或運紓舒緩壓力。（GettyImages/VCG）

蘇珊·克勞斯·惠特伯恩博士在《今日心理學》（Psychology Today）中寫道，下次想哭的時候，沒有理由退縮，「當你下次淚流滿面時，要釋放自己，沒有理由阻止它們順著你的臉頰流下來。它們可以成為有用的自我調整訊號，讓你調節情緒，恢復正常。」

當然，哭泣也只是抒發當下感受的方法，長遠而言，解決令自己哭泣的問題才是重點。例如，如果你是經常因為職場的人際關係或是工作量而哭，可以嘗試在冷靜過後嘗試結識其他圈子的同事、向上司表明問題或調節個人心態等，畢竟情緒舒發過後，也需要處理根本問題。

不過若還是介意被同事或上司看到你流眼淚，或許在仍能控制情緒時，快步走到天台、洗手間或後樓梯等沒什麼人經過的地方安心地宣洩感情吧！待心情平復，便可以一個專業的形象重投工作。

（資料來源：Ladders）

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