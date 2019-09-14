【手遊】了解身邊的「IT狗」　搞笑Game神還原Programmer工作日常

現代化的生活，黑科技詞彙層出不窮，大資料、區塊鏈、人工智慧、自動駕駛，人臉識別等等，和生活息息相關，我們也不得不慢慢地開始瞭解他們。 也許我們不一定要知道所有的技術原理，但我們可以通過瞭解其程式設計思維，來揭開黑科技的神秘面紗。在你想要開始瞭解程式設計世界之前，這個遊戲會是非常好的教材——《Human Resource Machine（人力資源機器）》。

當然出現錯誤，就會被上級批評，不過沒關係，他會告訴你應該怎麼做（《人力資源機器》官方預告截圖）

升職加薪

首先進入新的公司要有新的工作證，順便記錄一下我那茂盛的頭髮。然後 HR 叫我拿著工作證去電梯吧。

第一年，收發室（奇怪我為什麼光收發室要待一年），學習最基礎的也是最重要的「輸入」和「輸出」語句。然後按照要求把左邊的盒子送到右邊的傳送帶上，完成我的任務。當然出現錯誤，就會被上級批評，不過沒關係，他會告訴你應該怎麼做，然後我在繼續調整我的代碼，就可以通過了。

隨著我樓層的升高，開始學習新語句，比如加、減、跳轉等的同時，還要針對這些語句的組合、實踐解決新的問題，比如乘法、除法、判斷、計時器等等。到達「最終程式」，到達高帥富的成功目標。

還原辦公室場景

每打開一關，都是打開電梯的動畫和音效，帶給你就像在辦公場所一樣，當然越上一層電梯，難度會加大。

遊戲中不是單純的程式設計解謎遊戲而已，這裡除了你，還有男上司、女上司、還有你的女同事們。你的上司們會時不時說一些你聽不懂的話，然後讓你好好工作，否則只能永遠呆在這裡。在關卡與關卡之間，還有女同事們的咖啡時間，她們會在茶水間看看新聞、聊天，也可能會去拓展度假。

窗外時長是狂風呼嘯，但也會暴雨，也會下雪。種種場景的還原和一些現實梗的調侃，讓我真的感覺我就是在工作，我愛工作，哈哈哈哈。

女同事們的咖啡時間，她們會在茶水間看看新聞、聊天，也可能會去拓展度假（《人力資源機器》Google Play官方截圖）

程式設計思維

遊戲的核心並不是讓你寫代碼，而是傳播程式設計時的思維方式。即便你沒有任何程式設計基礎，也無需害怕，裡面的語句都是模組化的，可以直接拖動使用，沒有門檻與難度。

遊戲更好的一點在於，可以通過我設計好的代碼，讓小人按照我的代碼搬運檔，通過這動畫過程，我更能理解程式設計語句之間的各個作用，左下角提供了兩個按鍵，既可以停止下來選擇修改，也可以一行一行執行尋找錯誤所在，看他如何實現每一步代碼，當然你也可以加快速度。

遊戲會隨著關數的不斷增長而引入新的程式語言，從命令迴圈到條件判斷，會逐漸讓你加深對各條命令使用的理解。

除了解決問題通關外，還有更高一級的要求，更少的代碼行和更少的運算步驟，通過解決更難的問題，找到問題的最優解，這是鍛煉自己思維的最直觀的結果。

各位同學放心，遊戲完全支持中文。如果有條件的話建議還是在 iPad 體驗，元素更大也更便於遊戲中的拖動，不過廠商也貼心的為 iPhone 提供了豎屏指令模式，以方便大手指在小螢幕上減少失誤。

《Human Resource Machine》 支持 iOS 10.0+ 的 iPhone、iPad 和 iPod touch

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：程式師的日常是怎麼樣的？這個遊戲帶你走進程式設計的奇妙世界】