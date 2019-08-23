【職場熱話】離職獲贈心意卡　只得4個人簽名？　結局滿載溫馨…

辭職，也代表要跟曾天天「出生入死」的好同事說再見的時候，來到last day那天，更是感受人情冷暖的機會。早前外國就有一位網民分享分享經歷，指自己曾任職一間有500名員工的公司，但他離職那天收到同事送上的心意卡時，卻僅得四個同事的簽名，教他感唏噓與心碎……

卡上明明印着「We’ll miss you﹙我們會想念你﹚」，但大大張的心意卡卻只得寥寥幾個簽名……要是沒同事想簽，就要是買那麼大張的卡嘛！﹙Reddit圖片﹚

外國網上討論區Reddit早前有位名叫NubShakeZ的網民分享經歷，指自己在離職那天收到同事送上的心意卡時本是滿感動，怎知打開一看，印在卡上那祝福句「We’ll miss you﹙我們會想念你﹚」的四圍卻只得四個同事的簽名，令他的心頓時穿了一個洞。

然而，有其他網民看到貼文後，即以自身過往的經歷來安慰事主，例如用戶Capt_Bigglesworth便指：「我第一份工做了六年，只是五人公司，所以走時連再見都沒說，亦沒有收卡的機會。而第二份工，則做了十一年，大公司更不會有什麼表示」。其他網民則是以下心聲：

「當我提出離職想法後沒多久，就被公司召回然後辦理離職申請並瞬間交還證件、電腦等。離開時沒再見、沒卡片，只有安檢人員陪同離開。」 「2014年離開工作二十五年的公司時比你還慘，甚麼都沒有。」 「幾年前離職，我在收拾物品時發現一張離職感謝卡，但上面卻連一個簽名都沒有。」

故事還未完結

重提網民NubShakeZ的經歷。當他還在嘗試接受那僅得四個簽名的失落邊緣時，怎知同事們竟然再送上另一張心意卡！原來一切都只是惡作劇來的！他的同事是故意送他一張沒太多人簽名的心意卡，讓他以為自己真的如此不受歡迎，然後才補上一張簽滿名的心意卡，開開心心地跟他說再見。

一切都只是惡作劇！同事故意給事主沒太多人簽名的送別卡，讓他以為自己真的如此不受歡迎，但後來卻補上。﹙reddit圖片﹚

如何不犯眾憎

雖然是次仍惡作劇，但留言顯示，真的有其他可憐人被無情對待，然而，會不會真的是那人的人緣不好呢？其實每個職場都一定有些同事是公認的不討好，可能他們沒有十惡不赦，但就總有些特質令人覺得討厭、不舒服，不想與他太接近或深交。若你初進入一個新的職場，可以怎樣避免成為犯眾憎？

雖然沒有人打算在辦公室結識新朋友或閨蜜，但人緣也別太差，受罪的只會是自己。若成為了不討好的人，在工作機會上、與同事合作上，都會出現問題，例如不給你機會去嘗試、晉升沒你份、被針對、被躲避，這樣好嗎？相信大家都不想，所以，若好好做好以下3個基本功，即使未至於會人見人愛，也起碼不會last day只有4個人為你送別！

1.給同事空間

有時辦公室的座位坐得很近，但這亦不代表你時刻都要緊緊貼近你的同事，經常靠得太近會令對方覺得不安。盡可能保持個人距離，給對方多一點空間，不論是辦公桌還是吃飯時。除了實際的空間外，精神上亦不可以迫得太緊，要避免不間斷的喋喋不休，亦不用事事得到對方的同意或詢問對方的意見，這樣纏人實在會令人喘不過氣來。

「太埋喇！行開啲！」﹙GettyImages/VCG﹚

2.避免過度分享

一些簡短的對話可以令人提起精神，但你要為自己設下一些界線，並不是甚麼都需要或可以與同事和上司說。

我們可以做個快速分類：

星期六狂歡：你的同事不需要知道你飲醉了並瘋狂跳舞等失態行為。

個人資訊：分享訂婚照、訂酒席、揀婚紗的經過，同事沒有必要了解得如此仔細。

意識流：看到窗外發生甚麼就說出口，沒有太經過大腦的思考，但同事要了解窗外風景幹甚麼？

我們可用一個簡單的訣竅來決定你是否說得太多：在任何特定的談話中，在讓對方說話之前，一次不要說話超過20到40秒。這樣你就不會壟斷討論，並有更多時間先過濾自己的想法才說出口。

你的同事不需要知道你飲醉了並瘋狂跳舞等失態行為。﹙Photo by Erik Mclean on Unsplash﹚

3.別過分表現自己

通常想給上司及同事留下深刻印象，以證明自己有能力做好工作，就會不小心地過分地表現自己。

為了表現自己，即使其他同事提出的想法有多差，你都同意並主動當負責人；又或把很多職責攬上身，為的要讓大家知道你能身兼多職。

然而，要注意不要越過某些界線，例如不要讓你的上司怠到羞愧，亦不要以嘲笑別人而提升自己的地位。

﹙資料來源：Ladbible、The Muse﹚

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