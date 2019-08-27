【職場健康】坐得耐都會腰痛？　物理治療師教你5個徵狀分辨

打工仔工作忙碌，日坐八小時十分常見。但久坐不站會帶來很多身體問題，腰痛就是其中一例。只是，香港人的不良生活習慣實在是太多了！人怎樣才能確定腰痛是久坐而非其他原因所致呢？ 外媒為此請當地物理治療師分享一下，如何透過5個徵狀辨認腰痛和久坐的關係，及久坐不站如何給脊柱的肌肉及骨骼帶來過大壓力。

椎間盤是連接相鄰兩個椎體的纖維軟骨盤，使脊椎可以在相當的角度之間活動，功能有如避震器。成人一共23個椎間盤。（資料圖片/王淑君攝）

外國生活媒體Swirled訪問了美國紐約物理治療師Audrey Abner，了解久坐如何對腰部及椎間盤造成過大壓力。

Audrey Abner解釋：「坐太久會對兩個部分產生姿勢壓力。當人處於垂直、直立姿勢時，重力及體重都會給身體形成壓力，人坐在椅子上，上半身直立，椎間盤受到的壓力約為140公斤。人坐著，垂肩低頭的話，承受壓力上升至185公斤，承受壓力上升便為脊柱肌肉及骨骼組織帶來更多負擔。因此，時間久了，腰痛、背痛和屁股痛自然產生，久坐就是如此造成背痛。

一般來說，人正常站立時，脊椎要承受的壓力為100公斤，正常坐姿則為140公斤，所以後者的壓力比前者大40%。而身體平躺最輕鬆，脊椎只需承受25公斤壓力，側躺則是75公斤。

原來人坐著時腰部椎間盤要承受的壓力比站著時的要大。（Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash）

如何分辨久坐引起的背痛

睡姿、坐姿、搬重物、運動姿勢錯誤……背痛有很多成因，怎樣才能確定它與久坐有關呢？Audrey Abner在訪問中分享了五個久坐引起的背痛症狀：

無法靜坐，必須不斷改變姿勢來尋找舒服的位置 下背（即腰部）及臀部均感到痛楚 臀部繃緊，或者痛感會傳至大腿/足部 坐下比站立時更痛 長時間坐著很難站立起來

至於分享減輕背痛的技巧，她表示伸展對改善久坐背痛很重要，因為它能促進肌肉的血液循環。她建議最好趁肌肉溫暖柔韌時做伸展，換言之，即是在工作休息、鍛鍊後、睡前或早上洗澡後進行。

（資料來源：Ladders、Swirled、Centre for Physical Therapy & Sports Medicine, PC）

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