【職場故事】人情管治下員工就放肆？　老細靠一高招重新管理秩序

在大公司打工和細公司打工的其中一個最大分別，就是在大公司的打工仔受「規矩」約束，而細公司的打工仔受「人情」約束。「規矩」黑白分明但有時卻過於冷酷，「人情」充滿彈性但有時卻含糊不清。今天半宅職薯就和大家分享一個故事，講述一個細公司老細如何以「人情」治「人情」，讓一眾小薯在皆大歡喜的情況下自律地做好本份。

規模細小的團隊重感情多於講規矩，不過人情一被濫用就變放縱，如不及時矯正歪風，士氣與拼勁便可能隨時間而磨蝕。（Annie Spratt / Unsplash）

靠員工自律卻得寸進尺

話說有一間只得八人的細公司，每星期都有一天「Admin Day」不用見客，好讓員工處理跟進性的工作。小老細知道員工平日工作辛苦，所以明明這一天是六時才下班，但也隻眼開隻眼閉的容許員工早點離開。

但究竟何謂「早點離開」呢？卻沒有明文的標準，只靠員工自律。漸漸地，小老細注意到不少員工都還未完成手上的工作便提早下班。而這「早點離開」的界線，更由五時半推前至五時，甚至四時半。

情況失控 以群眾壓力制止

直至有一次，小老細感到情況不妙了：下午三時正的時候，其他的員工都在外勤工作，只得一個員工A和小老細留在公司。員工A把自己的枱面執拾得乾乾淨淨並關掉電腦，故作自然的問：「老細，還有沒有事要我幫手？」（潛台詞是：「我現在便想離開公司。」）小老細立即意識到，若其他正在外勤工作的員工返到公司之後，發現有人早早已經離開，一定會感到十分不公平，繼而影響士氣。

為避免如此局面出現，小老細於是立即出盡辦法，找一些工作給員工A：什麼影印、打字、執舊文件……等等，以拖延時間。員工A開始時仍抱著盡快做好可以早走的心態，高速地工作。但當其他員工陸續返回公司繼續工作的時候，員工A便開始死心了，因為受制於群眾壓力，零零丁丁一個早走是很難為情的。結果那一天，全部人都工作至五時之後才離開。

加八蚊轉紅豆冰，多士要烘底，炒麵又加底，總之唔貴唔叫？有大食大，老細請食下午茶當然不用客氣，但是次這位老細卻是用一點豪氣來換取下屬的紀律，實屬高招。（吳嘉俊攝）

以人情治人情 製造宣洩渠道

小老細意識到「人情」開始被濫用，但顧慮到自己只是細公司，並不適宜以明文方式把紀律「執正」，於是想出了一個「以人情治人情」，利用群眾壓力借力打力的方法：每逢「Admin Day」，小老細都會請全公司食外賣下午茶，但卻在下午四時半才打電話下單。一眾員工為了等那五時才送到來的下午茶，不得不留在公司好好的工作。而一眾員工見是老細請客，也叫得特別「盡情」，又要加錢飲特飲，方包又要加錢「烘底」，實行「老細荷包唔使慳」以作盡情滿足，但這究竟一早已在小老細的計算之內。結果小老細在每人只花四十多元下午茶錢的情況下，卻令他們留在公司工作多兩個小時。相比起員工早走而白給的工資，實在「除笨有精」，卻又皆大歡喜。

結語

著重「人情」一向都是細公司的吸引之處，但「把個人利益最大化」卻是每一位打工仔的共通點。所以無論是大公司或是細公司，都必須要有「規矩」的支撐，才能夠順暢地運作。如何在「人情」與「規矩」之間取得平衡，是每一位打工仔和小老細都需要好好拿捏的地方。「以人情治人情」，說到底，其實只是執行「規矩」的一種方式而已。

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