【求職攻略】推薦信不要陳年舊事　應邀請誰寫Reference Letter？

點解你需要推薦信？在HR角度，cover letter和CV都由applicant自行「創作」，無從求證。為了從第三者角度認識applicant，不少HR要求applicant提供推薦信，從而了解applicant的工作表現、態度和性格等。

為了從第三者角度認識applicant，不少HR要求applicant提供推薦信，從而了解applicant的工作表現、態度和性格等。（Freddy Castro／Unsplash）

情形就如你搵餐廳和朋友聚會，會上網看看其他人的食評，而不會單憑餐廳的廣告單張下決定一樣。那到底推薦信搵邊個寫？要開口請別人幫忙好像很尷尬，怎麼問才得體呢？

推薦人是誰

推薦信的目的，是了解你的能力是否足以勝任該職位，你的工作態度和性格能否配合新公司等。Robert Half Technology地區總裁Ryan Sutton說，希望透過推薦人了解applicant的專業態度和行為。為了更全面了解applicant，有時候HR甚至會聯絡推薦人。所以在寫推薦信一事上，找「對的人」非常重要。

一般而言，如果推薦人是你上一份工作的上司，能助HR從老闆的角度了解你，對你有一定的優勢。但如果你不幸和上司吵大鑊，也不是世界末日。一個理想的推薦人不一定是你的上司，但必須具備以下幾點：

+ 4 + 3 + 2

如何拜託人寫推薦信

要拜託一個職位比你高的人幫忙，可能有點尷尬。用錯方法問，最怕不小心得罪對方，不但推薦信沒有拿到，還破壞了自己的network。參考這些方法，讓你得體地請人寫推薦信吧！

最後，如果你正準備跳糟，問自己現任公司應該幾尷尬。試先聯絡上任公司吧！要是申請公司問你拿現任的reference，可以詢問能否遲些補上，以免在公司大鑼大鼓宣告自己打算離開啦！