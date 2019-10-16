【求職攻略】微小犯錯隨時掉失面試機會　6個禁忌求職者絕不應犯

當你應徵的公司通知你有面試的機會，就有如拯救你出地獄的音訊一樣，既然是滿懷希望的重要機會，那回覆對方電郵時就絕對不能出錯！

要萬無一失地得體回應新公司，那就要謹慎避免在電郵上犯下小錯誤。﹙VCG﹚

雖然對在辦公室做文職工作的人來說，撰寫電郵就如呼吸一樣自然，但總有些微小地方不是每一個人都會留意。要萬無一失地得體回應新公司，那就要謹慎避免犯下小錯誤，別讓機會落空！

求職面試六大禁忌（按圖了解）：

+ 3 + 2

1. 忌重覆用同求職信範本

我們都習慣了使用同一個電郵範本來申請各種工作，但其實每一個工作，我們都需要修改得就如度身訂造一樣，讓對方知道你有準備及做足功課，大約知道公司的背景，你是身心都準備加入此公司。

2. 忌遲遲不回覆

沒有公司或HR會討厭秒回的電郵回覆，立即回覆可讓對方更容易安排程序，又能加快對答的進度。千萬不要擔心快速回覆會顯得自己很焦急而令人有負面的感覺，對方真的不會想這麼多，相反，快速回覆會令對方覺得你真的很想在這公司工作，並願意犠性自己午飯或放工的時間來立即回覆，看到誠意所在。但記住，快速回覆並不代表求其簡短地寫兩句就算，格式還是要跟足的。

立即回覆可讓對方更容易安排程序，又能加快對答的進度。﹙VCG﹚

3. 忌文法差

如果你寫的英文句子還是如小學生一樣，老師會寫下很多紅筆眉批，那表示你還沒準備好做一些需要代表公司發送電郵的職位。在這個需要員工能同時處理多個事項的年代，公司需要找一個有能力檢視所有細節的人，而文法運用，就是了解你為人及辦事能力的第一步，所以若你重視這份工作，就不能馬虎。

4. 忌沒資料搜集

若你真的很重視這個面試機會及想成為該公司的一份子，那你為表誠意便應該好好研究該公司的名稱、業務範圍及背景。回覆面試電郵時，其中一樣會降低你面試成功機會的是，你問一些可以於google上找到答案的問題。若你在電郵和面試期間都能表現出你對讓公司有充分的了解，並自己想在哪方面發揮，定能為對方留下一個好印象。

回覆面試電郵時，其中一樣會降低你面試成功機會的是，你問一些可以於google上找到答案的問題。﹙VCG﹚

5. 忌寫錯公司名

說真的，串錯公司名稱是不能原諒的大罪，然而，卻仍是很多人犯下這個錯誤。如果你不是一個着重細節的人，卻連兩秒都不肯花在校對上，又叫對方怎樣信賴你去代表他們的公司呢？

6. 忌用語太輕浮

你以為在求職信上加個表情符號（emoji）是表現友好的方法嗎？又可能你會懷疑，真的有人這樣做嗎？沒錯，新世代真的充滿驚喜，但若HR或招聘者看到電郵中竟然夾雜着表情符號，很可能會被直接刪除，完結對話。表情符號只適用於朋友的對話，並不適用在專業、認真的工作關係上。

其實回覆面試電郵最緊要簡短、明確和顯示積極的態度，並在內容上再次強調面試的日期、時間和地點，此外便無需添加其他詳細信息，因為你將在面試中討論其他具體細節。

祝好運！

﹝資料參考：The Muse、indeed﹚

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