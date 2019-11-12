【強積金】管理MPF不同買股票　善用「資產配置」有利控制風險

不少香港人喜歡以「價位預測」的方式進行投資，包括強積金計劃（MPF）。不過，靠這種「估估吓」的方式，結果賺蝕便很視乎你的眼光有多準。 專業預測的投資方式需要依賴知識和經驗，普通打工仔道聽途說或是靠感覺投資分分鐘「損手爛腳」，利用「資產配置」策略則能夠配合個人的風險承受能力去調整資產。

文：梁世傑

朋友買你又買？如何調配投資組合極其量是令𣍝己在情感上放心，但是否能獲理想回報則無從推算。（GettyImages/視覺中國）

從「主觀」到「預測」

近代投資歷史由20世紀初的美國開始，那時的投資者主要利用個人的經驗與及非公開的資訊進行買賣決策，偏向依賴「主觀感覺」，再加上世界大戰及經濟大蕭條的大環境，大上大落是家常便飯，典型人物有Jesse Livermore（傑西．勞倫斯頓．李佛摩），今時今日的美國總統特朗普都是此類投資者，由有錢到破產再到有錢，人生充滿傳奇色彩，其投資故事也很吸引，但他們的傳奇故事大多離地萬丈，與平民百姓普通人生經歷相距甚遠。

從戰後的1950年左右開始，財經學術界陸續出現新的投資理論，一些掌握這些高等知識的人士，便全職為其他人管理投資而致富，巴菲特就是當中的表表者。他們沒有傳奇的人生，只有亮麗的投資成績。由於要吸引其他人將資產交給他們打理，他們習慣使用「預測式」的投資方式作為自我宣傳，突出自己能人所不能的能力。

以價值投資為例，巴菲特的師傅Benjamin Graham（本杰明．格雷厄姆）使用技術性的會計資料作為數據基礎，配合經濟學與及財務學的分析理論去判斷出某公司的內涵價值，即是在自己心中判斷出公司值幾多錢，然後看看市場價格與內涵價值誰高誰低而作出買賣選擇。

相關文章：【強積金】MPF供幾多蝕幾多？ 理財專家：大部分人做錯兩件事！

【強積金管理】調配MPF忌用「圍爐」心態 小心5大主觀選擇陷阱

一般人期待以專業級的方式管理強積金，其實是很難做到的，單是在能力與時間投入上已很有限制。（資料圖片）

當投資變成專業

「預測式」的定價亦見於債券及衍生工具，人們根據市況資訊如利率走勢、對手的違約可能性等等，去為定息投資物進行預測式的定價。香港市民更習慣於「價位預測」，每天電視、收音機、報章就是充斥恒指今天在什麼區間上落，某股票上望下試哪個價位。

這類專業預測的投資方式，需要個人長時間的投入，以及大量的資料搜集，又要具備相關知識技能及經驗，勞心勞力。「主觀感覺」及「價位預測」是全職投資界人士的揾食技倆，不是只能用工餘時間去管理個人投資的平民百姓應該使用的投資方式。前者就如五星酒店的大廚，其煮食的設備齊全、材料上乘、技巧高超，但一般家庭主婦準備的家常便飯會受經濟、時間、空間及家人口味的限制。

兩者皆不適合MPF

「主觀感覺」及「價位預測」並不適合強積金的原因有三：

首先是個別股票的興衰較短，不能對應三、四十年的強積金投資期，要不斷找新興股票，例如十年前當紅的利豐及思捷，現在已沒有人理會；

第二是打工仔個人能力有限，十隻八隻股票下班後或者可以應付得到，但強積金內成份基金的數量數以十隻計，而每隻成份基金的持股數量又是數以十隻計，運用個股分析及預測的方法是不能全面掌握強積金的持股內容去進行選擇；

三是強積金有不同的投資物類別，即使是專業全職的投資經理及分析師，亦只能專心於股市內一兩個行業，又懂港股又懂美股又識債券又知貨幣又熟黃金的，是超出常人所能，好像大廚不可能又識法國菜又識打冷又是金茶王。

一般人要妥善管理強積，較理想的做法其實是善用「資產配置」乯略。（GettyImages/視覺中國）

善用「資產配置」策略

強積金的投資期横跨三、四十年，要數十年長期不斷憑個人「主觀感覺」及「價位預測」去全方位追蹤管理，有能力的會嫌強積金錢少，沒有能力的會嫌麻煩。而且有時連有能力的專家都會被考起，例如著名對沖基金橋水的創辦人Ray Dalio（達里奧），年輕時亦因主觀預測而看錯市，一鋪清袋，及後痛定思痛，改用「資產配置」的投資方式，令橋水成為全球最大的對沖基金公司。

所以，筆者認為適合打工仔用於管理強積金的方式，應是大眾化的「資產配置」策略。「資產配置」一方面能長時間應對不同的市況，另一面能配合個人的風險承受能力去調整資產。

「100減歲數」決定配置比例

傳統大眾化的「資產配置」策略有著名的「100減歲數」，其操作方式是：如果你40歲，那麼將資產總值減去歲數，即100 - 40 = 60%去投資股票，通常是一籃子的股票如指數基金，餘下的40%配置政府債券。此資產配置策略的好處是按年齡調整風險。強積金的預設投資策略(DIS) 就是這類按年齡遞減風險的資產配置策略，不需要打工仔主動憑感覺或分析預測去選擇基金，而是放手讓資產按照既定的配置策略去成長，像按食譜煮餸一樣，當然會有時好食有時失手，但煮食工具會不斷改良，好像近期出現水波爐及氣炸鍋，令蝸居都可以煮出靚餸。

資產配置策略亦一樣不斷改進更新，除了傳統的策略性資產配置，2008年金融海嘯之後，投資界亦研發出新穎的「戰術性資產配置」，可以使打工仔更容易「積金防飢」，安享晚年。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O