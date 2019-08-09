【逃犯條例】賣走港股MPF可向政府施壓？　理財專家：影響力很小

如果有大量港人將強積金（MPF）的香港股票轉為美股或其他外國資產，便可令港股受挫，藉此就《逃犯條例》修訂一事向政府施壓。究竟這方法是否可行？這次便找來理財專家跟大家分享意見。

梁世傑指，買股票是做股東，做老闆，屬於投資；買演唱會門票則是支持歌星的消費。投資是賺他人錢，消費是給他人賺錢，打工仔要搞清楚兩者的不同。（資料圖片）

民間近兩個月發起多次示威遊行及以如罷工、罷買等不合作運動抵制政府施政，甚至有網民建議以賣走強積金香港股票這方式向政府施壓實，同時間，也有人覺得香港局勢不明朗，此時轉買美股會否更合符經濟利益。問及許公認會計師公會資深會員（FCCA）、強積金工具書《積金大反擊－投資智勝七招》作者梁世傑的意見，他說買美股或港股的決定，很視乎打工仔想賺哪一個市場的錢，但要用上述方法向政府施壓，效果則未必顯著。

MPF資產只佔股市少數

梁世傑指，按積金局的基金平台資料，所有大中華股票基金及中國股票基金合計只有640億港元左右，只佔強積金整體的8,900億港元資產的7%，這筆金額對中國股票及強積金來說都不是主要成份。另外，其實強積金的港股基金有大約1,700億港元的資產，但由於當中混合了香港及中國公司的股票，所沒辦法分開買賣。

對於賣走強積金香港股票的做法，梁世傑認為，「香港股市一天的成交額有500至700億，如把這1,700億元的強積金港股基金全都調走，其實市場只需一、兩個星期已可消化掉。想想，港股現在的市值合共45萬億元，MPF（8,900億港元）對它的影響力其實很小。」

梁世傑提醒，管理強積金投資的重點，不是選基金，而是按個人風險承受能力去選擇投資策略，再按投資策略去分配強積金資產於不同成份基金。（william iven/unsplash）

投資不同消費

梁世傑續指，買股票是做股東，做老闆，屬於投資；買演唱會門票，支持歌星則是消費。投資是賺他人的錢，消費是給他人賺錢，兩者的分別一定要弄得清楚。「買中資股票是做中資老闆，賺中國人的錢，買美國股票是做美資老闆，賺全世界人的錢。至於要做誰人老闆，賺誰人的錢，那就要由大家自行考慮。」



梁世傑提醒，管理強積金投資的重點，不是要選買哪隻基金，而是要按個人風險承受能力去選擇投資策略，然後再按投資策略將強積金資產分配於不同成份基金。高風險投資通常是以股票基金為主，低風險投資則以債券基金或保守基金為主。

當然，每個人都有表態的權利，如覺得將MPF的港股資產都賣調是會令自己安樂一點的話，這不一定是錯的決定，但如希望藉此達致向政府施壓，大家就不要抱太大期望了。

梁世傑指，「一天香港股市的成交額有500 至700 億，MPF內的1700億港股基金，一兩個星期都消化晒。港股市值合共45萬億，MPF的0.9 萬億的影響力很小。」（受訪者提供）

他建議，如果經常「發夢」（遊行示威），沒有精力打理強積金的年輕人，於近期趨勢不明的股市，選擇預設投資內核心累積基金的表現會比較穩定。而年近退休的人士，風險承受能力較低，加上減息有利債券價格，所以債券基金及65歲後基金應該佔強積金資產的比例較股票基金為多。已有既定投資策略的，便緊守崗位，以迎接前面的狂風暴雨。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O