【求職】7成職位沒公開招聘！　向朋友、陌生人尋內部推薦有技巧

美國人力資源公司Career Horizon主席Matt Youngquist指出，逾七成的職位空缺都不公開招募。公司依賴員工介紹，來尋找合適人選。在公司內部識人，不一定能保證請你，但絕對比不認識任何人好！

在公司內部識人，不一定能保證請你，但絕對比不認識任何人好！（unsplash@Nik MacMillan）

另外招聘顧問公司的調查顯示，於2016年，22%獲聘用的員工來自內部員工介紹，其次是職位搜尋引擎(19%)及招聘網站(12%)。

HR分析員Laura Handrick表示，認識公司內部人員，至少確保公司有人看你的CV，而不是像其他千千萬萬個applicants一樣，CV石沉大海。而且，透過內部推薦這個方法可以降低招聘過程的成本，提高效率，所以HR一般偏好透過職員介紹進公司的applicant。

其實內部推薦的好處眾所週知，但為何這麼少人在求職時可用上這一招？因為平時請人幫手已經困難，找人做referral更難上加難。這次和大家分享不同情況下，如何開口請人介紹工作。

想找人內部推薦，點做好？按圖放大放放以下3個常見情境：

情境一：一個人都不認識

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情境二：識人任職該公司，但不熟

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情境三：你朋友是公司的職員

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