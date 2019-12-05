【Office教學】一個Excel幾百頁？八個技巧助你輕鬆遊走於工作表

在我們日常工作中，excel對於我們來說並不陌生，我要做個銷售統計，她要做個財務數據，都離不開我們一個個單元格所起到的作用。 但大多數人都只注意到了單元格里的眾多技能，但是很少人會注意到工作表的小技巧。那到底什麼是工作表呢，工作簿跟工作表又有怎樣的關係？

工作表，是指的工作簿裡面一張張表單，像是書中的一頁頁紙一樣。（資料圖片）

工作簿，其實就是我們excel整個這份文件，可以類比為一本書；而工作表，是指的工作簿裡面一張張表單，像是書中的一頁頁紙一樣。

現在問題來了。

如何快速定位到自己所需要的那張工作表？ 這麼多的工作表，怎樣才能一步全部運行計算？ 老闆想要看我這份工作簿，但是有張工作表不想刪又不想讓他看到怎麼辦？

那麼今天，我們就一起來討論一下工作表中常用的技巧。

01. 快速滾動至第一個工作表

我的工作簿裡面有這麼多張工作表，點擊左下角一點點選擇是不可取的，那我們究竟要如何才能更快滾動到第一張工作表呢？

1.鼠標放在左下角滾動工作表區域 2.按著鍵盤【Ctrl】鍵 3.點擊滾動工作表的箭頭，快速滾動到第一張工作表或最後一張工作表

快速滾動至第一個工作表（一周進步授權使用）

02. 快速選擇某一張工作表

同樣的道理，眾多的工作表中，如果我想找到第十二月份的那張工作表，你會怎麼做呢？

1.鼠標放在左下角滾動工作表區域 2.點擊鼠標右鍵，打開激活工作表窗口 3.找到十二月的工作表，點擊確定

快速選擇某一張工作表（一周進步授權使用）

03. 工作表的切換

當我們在做銷售的時候，不同的月份對應了多張工作表，在這麼多張工作表中，除了可以點擊切換以外，還有更簡便的快捷鍵

1.隨機選中一張工作表 2.使用鍵盤上的【ctrl】+【page up】可以向上翻頁 3.使用鍵盤上的【ctrl】+【page down】可以向下翻頁

工作表的切換（一周進步授權使用）

04. 工作表的多選

在計算每張工作表中的總計時候，難免會需要批量操作工作表，這時候我需要多項選擇創建工作組

方法一：按著Ctrl鍵單擊鼠標左鍵選擇非連續的多個工作表 方法二：按著shift鍵單擊鼠標左鍵選擇連續的多個工作表 方法三：使用鍵盤上的【ctrl】+【shift】+【page up】可以向上多選，使用鍵盤上的【ctrl】+【shift】+【page down】可以向下多選

方法一：按著Ctrl鍵單擊鼠標左鍵選擇非連續的多個工作表（一周進步授權使用）

方法二：按著shift鍵單擊鼠標左鍵選擇連續的多個工作表（一周進步授權使用）

方法三： 使用鍵盤上的【ctrl】+【shift】+【page up】可以向上多選，使用鍵盤上的【ctrl】+【shift】+【page down】可以向下多選（一周進步授權使用）

05. 多選工作表的便捷作用

敲敲黑板，最有意思的地方來了，為什麼我們會多選工作表呢，當我們需要求和每個工作表中的課酬合計的時候，我們可以在一瞬間，做完這十二張工作表的所​​有合計

1.首先選定所有要合計的工作表 2.點擊數據區域，使用鍵盤上的【Ctrl】+【A】全選數據 3.最後點擊鍵盤上的【Alt】+【=】進行快捷求和 4.這個時候，我們瀏覽一下這十二張工作表，每張工作表的課酬合計，都在一瞬間被計算出來了

多選工作表的便捷作用（一周進步授權使用）

06. 隱藏工作表

比如珞珈如果想查看我的工作進度，但是我發現最後的全年合計來不及計算了，尷尬，又不能刪除工作表，畢竟刪了是無法撤回的，趕緊隱藏一下全年合計工作表免得被發現。

1.鼠標放在全年合計工作表的標籤上 2.單擊鼠標右鍵 3.選擇隱藏

隱藏工作表（一周進步授權使用）

07.取消隱藏工作表

珞老闆聰明絕頂，輕而易舉的發現了少了張合計的工作表，驚險的一幕要來了，老闆要查看隱藏了的工作表orz。

1.鼠標放在任意一個工作表的標籤上 2.單擊鼠標右鍵，找到取消隱藏 3.找到要取消隱藏的工作表，點擊確定

取消隱藏工作表（一周進步授權使用）

08. 複製工作表

今天的雞腿被扣了，略心塞，隱藏了工作表又會被調出來，刪除了工作表又無法恢復，那我再交給大家一個小技巧，把工作表複製到新的工作簿。

1.選擇要復制的工作表先全部選中 2.在標籤上單擊鼠標右鍵，找到移動或複制 3.打開移動或複制窗口，在工作簿中選擇新工作簿 4.勾選下面的建立副本，點擊確定即可

複製工作表（一周進步授權使用）

以上就是我們常用的關於工作表一類的小技巧了，取巧可以，但是別投機耍賴哦，該好好工作還是要努力工作滴。

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】▼▼▼

如何快速切換工作表？ 即睇Google Sheets與Excel快速鍵輸入法