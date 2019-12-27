【上位】升職不能單靠死做爛做　做多3件事成為老細睇得起的下屬

大家都知道「搏上位」要勤力盡責，但大家又知不知道從老細角度，勤力盡責不是上位的唯一指標呢？其實「搏上位」不單是實際工作表現，更是一種姿態，一種思路。今天半宅職薯就和大家一起窺看老細的心思，讓一眾正在「搏上位」的小薯所付出的每一滴汗水腦汁，都變得更加有價值！

聰明的老細都懂得避開「彼得原理」的陷阱

我這裏所指的「搏上位」即是搏升職。從小薯角度，「搏上位」的方式可能是把手頭上的工作做得盡善盡美，然後期望得到提拔。但今時今日很多老細都十分聰明，知道如何避開「彼得原理」的陷阱。簡單來說，「彼得原理」是指每一位員工的升遷都取決於他在原本職級的勝任程度（而不是在高一級的勝任程度），結果每個人都會被升遷至他不勝任的崗位，最後整個組織被一群不勝任的人所佔據。

所以從老細角度，小薯做好份內事只是基本條件，更加重要的就是能否勝任高一級的工作。

這樣理解吧：你做份為事做足100分，都仍只是一個小薯，唯有做到101分或以上，老細才會考慮你是否有具備實力勝任要求更高的工作。（GettyImages）

如何表現自己勝任高一級的工作呢？

說實在，對於未做過老細的小薯，從老細角度思考並不是一件容易的事情。今天我便和大家分享一些切入點，讓大家學習如何從老細角度思考，而更加重要的就是讓老細知道你懂得從他的角度思考。

1. 提出解決方法而不是問題

開明的老細都很喜歡聽取員工意見，希望可以讓業務精益求精。在表達自己意見的時候，大部分小薯都會反映所遭遇到的困難。但大家又有沒有想過，這些難題究竟最終會由誰去解決的呢？沒錯！就是小薯的上司。所以如果能在提出難題的時候同時提出解決方法，便能夠反映你具備作為上司的心態。

2. 提出創見 服侍老細的老細

小薯的老細是誰呢？就是擁有這間公司的老細。那麼這位老細的老細又是誰呢？就是公司的客人！如果小薯覺得從老細角度思考很困難的話，那麼不彷從客人角度思考，然後向老細提出改進客戶服務的方法。客人的利益，其實就是公司的利益。能夠以創新思維，從客人角度思考改善服務的方法，總比好像一隻牛一樣，硬繃繃地跟著公司的指示不斷重複執行更能突顯與眾不同之處。

3. 了解其他同事在做什麼

想做一位出色的小薯，只需要自顧自的把自己的份內事做得妥妥當當；但要做一位出色的上司，則需要把下屬的工作統籌得妥妥當當。做好自己的工作和統籌別人的工作，正正就是小薯和上司的主要分別。

想顯示出自己的領導潛質，小薯必須時時刻刻留意其他同事在忙什麼：一方面避免工作重複，而更重要的是，當老細問及工作進度的時候你可以立即扮演一個統籌者的角色詳盡匯報。如果能夠成為老細心目中的統籌者的話，那麼誰才應該上位擔任上司，答案便呼之欲出了。

結語

扮演一頭刻苦耐勞的牛，充其量只能成為一位稱職的小薯，卻從來不是在職場「搏上位」的最佳方式。一個小薯是否勝任高一級的工作，不單是實務工作能力的問題，更加是是否願意負上更大責任，以及思考方式的問題。能夠做到和老細的思維接軌，設身處地從老細角度思考，成功上位機會便能大大提升。

相關文章：【上位攻略】「可不聰明，不可不小心！」 8大職場金句受用一生

+ 12 + 11 + 10

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O