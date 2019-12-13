【上位攻略】從說話、行為提升親和力　3招助拉近與上司的距離

每一位正在職場搏上位的小薯都知道努力工作、有責任感是成功上位的必需條件。但大家又有沒有想過必需條件不代表就是足夠條件呢？沒錯！工作表現以外的條件就是老細是否喜歡你！ 半宅職薯本身也是「身心語言程式學」（NLP）導師，今天就利用NLP的「親和力」概念，和大家分享與老細拉近距離的技巧。

跟老細建立親和力不等於要做「擦鞋仔」，善意建立默契與刻意討好奉承是兩回事來的。（Shutterstock）

什麼是「親和力」（Rapport）？

簡單來說，親和力就是一種很和諧、互相接受、互相認同的感覺，這通常出現於好朋友或者感情要好的夫婦之間。也因為這種和諧的氣氛，大家很容易便可以作出有效而又密切的溝通。

看到這裡大家會問：我和老細又不是相識多年的好朋友，更加不是感情深厚的夫婦，又如何產生親和力呢？其實只要懂得相關的語言和非語言技巧，一眾搏上位的小薯也可以在短時間之內和老細建立親和力。

1. 互相呼應的身體語言

互相呼應的身體語言能大大建立親和力，當中主要的技巧就是「配合法」（Matching）和「鏡子影現法」（Mirroring）。簡單來說，Matching是直接模仿老細的身體語言，例如在聖誕party中和老細並排而立的時候，老細用左手拿汽水右手拿食物，你便跟他左手拿汽水右手拿食物；至於Mirroring，就是好像一個鏡像一樣，當你和老細面對面的時候，他用左手拿著汽水，你便用右手拿著汽水。

在使用互相呼應的身體語言時，大家切忌死板僵化，而要好像跳舞一樣，有靈活互動的成分，這樣做起來才不至於突兀。

2. 共同的語言

這裡說的共同語言，並不是指廣東話、普通話或者英文，而是共同的遣詞用字方式。舉一個例子，每一個行業都有行內的術語，懂得運用這些術語溝通的，便代表都是同行，有著共同的行業知識。同樣道理，每一個人都有一些喜歡用的字眼或者口頭禪，而和老細有著相同的口頭禪和常用字，便能和老細拉近距離，讓他覺得和你有著同樣的價值觀。

例如你發現老細很喜歡用「又開始一day！」去表示一天工作的開始，你便可以輕描淡寫的問老細：「今day有甚麼吩咐？」；又例如老細很喜歡用「順藤摸瓜」這幾個字去形容蒐集資料的方式，你在向他匯報的時候，便可以說：「我起初找了第一件產品，之後便順藤摸瓜的蒐集了貨源供應等相關的資料。」

共同的語言其實不止於此，一些進階的方法是透過聽從老細的口頭禪和常用字去揣摩他是一個視覺型、聽覺型、抑或是觸覺型……等等的人，而用相同類別的字眼回應。有關這些進階技巧，日後有機會再和大家分享。

投其所好似是一個很表面的行為，但從另一方面來看，這也是了解上司想法及處事取態的好方法。（Shutterstock）

3. 共同的嗜好

和老細有著共同的嗜好，不單等於打開了一個無窮無盡的話匣子，更可以進一步顯示和老細有相同的品味。舉一個例子，如果老細喜歡品嚐咖啡的話，大家不單可以和他攀談各種咖啡豆的味道，更可以推敲了解他究竟是一個喜歡時刻保持頭腦清醒的人（因為喜歡咖啡因的功用），喜歡恬靜閱讀的人，還是喜歡思考的人。從老細的嗜好入手，了解他的價值觀和品味，盡量找出和你相似的地方，進一步開拓話題，互相加深了解，建立親和力。

結語

人總是喜歡和自己相似的人，老細亦一樣。老細選擇讓那一位員工升職上位，除了基於客觀的事實，也基於主觀的感覺。如果能夠做到和老細同聲同氣，事業發展必定如有神助。上面的分享其實只是提出一些引子，讓大家知道和老細建立親和力其實是有方法的。關於其他和老細打好關係，加速上位的種種技巧，日後會在這裡繼續和大家分享。

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