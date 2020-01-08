【Working Holiday】2020工作假期新增意大利　14國申請簽證須知

Working Holiday（工作假期）是讓年輕打工仔體驗海外工作的機會，只要成功申請簽證，便可在為期1至2年內（按各國家要求）於當地工作及生活。在2020年，除澳洲、日本、英國、韓國、紐西蘭、加拿大、愛爾蘭、法國、德國、奧地利、匈牙利、荷蘭及瑞典外，還加入了意大利，即共14個國家可供申請簽證。 以下將列出申請工作假期簽證時的基本須知及各國家的個別要求，方便大家作準備。

要申請working holiday簽證，申請人先要符合以下6項基本要求（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

6項基本要求，包括申請人年齡需介乎18至30歲、旅程中不攜同任何受養人、需常住香港及持有有效的特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）等。

部份國家必須購買保險

以下綜合了各個國家的申請工作假期簽證的基本條件及須知，有興趣人士可先行了解心儀目的地的申請要求，並留意要在限期前遞交申請。另外，部分國家會要求申請人出發前必須購買醫療及意外保險，在遞交申請前應處理好相關事情。

14個國家Working Holiday申請須知（按圖了解）：

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要令人生擁有更多可能，見識與體驗會是最快及最直接的方法，若然覺得人生是時候要來點轉變，或覺得離29+1的日子快到，不妨考慮一下申請工作假期簽證，給予自己一個開拓眼界的機會。

資料來源：勞工處

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