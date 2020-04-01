捫心自問人生為誰而活？　預寫訃文逆向釐定人生前路｜自我管理

死亡是一件你我也逃避不了的事，不過你有想過自己會在哪時死去嗎？若能預先知道自己將死，並有時間回顧人生一回，你會滿意自己這一生的經歷嗎？ 《好問題建立好關係》作者索柏是一位人際溝通專家，他在書中分享了自己放棄從醫，決定從商創業的故事，而那轉捩點就是源於他於年輕時曾寫下一篇回顧自己一生的訃文。想知道他是為何作出這改變，也想試試藉用訃文規劃人生方向，不妨看看他的分享。

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一切都是從那個黑色包開始的：我父親的黑色醫師包。

現在的醫師很少用那種包，但1950年代卻十分流行。它是大大的長方形，有著圓弧的折角，以黑色卵石狀粗紋皮革製成。裡面裝著各種神秘的小袋子和小玻璃瓶，甚至有針筒。那滿滿的各式各樣的醫療用品，可供父親隨意取用為人治病。那個黑色包太誘惑人，是那麼威猛，彷彿具有魔力。因此六歲時我就決定，長大後也要當醫生。

六歲時我就決定，長大後也要當醫生。（hush52／unsplash）

我們家族大多從事醫護業。祖父也是醫生，是泌尿科名醫。我母親二次大戰時是護士。我唸高三時，大哥便進了醫學院就讀。

進大學後我唸的是醫科預科。所以必須修微積分、生物學、和一大堆其他的數理課程。可是我一直唸得很辛苦。想進醫學院，當年跟現在一樣，都是十分困難的挑戰。大學四年全得泡在圖書館裡。每一科一定要拿高分。（得好成績倒不難，問題在於必須不斷拿高分的是數理科目！）

我對於申請醫學院的先修科目不感興趣。我覺得那些科目都枯燥無味，抓不住我的心。反而我對於選修的文史和語文科目如魚得水。

然而我咬緊牙關，繼續讀下去：數理課程只是我為達成目標必須越過的障礙。誰叫我從小就想當醫生。家中的每個人不是已經、就是即將走入這一行。在我讀大一時，二哥向大家宣布，他也打算申請醫學院。

壓力愈來愈大。管它什麼水深火熱，我有一天也要有一個黑色粗紋皮的醫生包！

得好成績倒不難，問題在於必須不斷拿高分的是數理科目！（sxoxm／unsplash）

大二時我看到校刊上的一則廣告：「就業輔導課程：如何寫好履歷表。」

我心想，何妨去上上看？說不定可以幫我找到好的暑期打工。在個人紀錄上有漂亮的暑期工讀資歷，可以加強申請醫學院的條件。

我當時並不曉得，但是我確實正走向一個轉捩點。我是指人生道路上真正的大岔路：一輩子只會出現幾次的那種。像是選擇對象，選擇事業前途，討論要不要接受升遷，然後搬到世界的另一端去。

大二時我看到校刊上的就業輔導課程。（romankraft／unsplash）

羅伯． 佛洛斯特在〈未走之路〉這首詩裡，很細膩的描繪出，面對如此的轉折點是什麼心情。那是我很喜愛的一首詩。詩人敘述在黃色森林中漫步時，來到一個岔路口。他說那兩條路上堆著數量差不多的落葉，只是其中一條好像走的人比較少。他面對一個難題：應該選哪一邊？哪一條路才是正確的選擇？

福斯特以這幾句為此詩做結：有兩條路在森林裡形成分岔，而我──我選擇了較少有人走的那條路，一切都因此而不同。

這首詩講的是，要做出改變人生的決定多麼不容易。每個決定的利弊得失是如此接近。我們又如何在做出決定後，想要相信自己的抉擇是正確的。

逢到這類轉捩點，我們必須做出決定，然後無怨無悔！

羅伯． 佛洛斯特在〈未走之路〉這首詩裡，很細膩的描繪出面對如此的轉折點是什麼心情。（Gettyimages／視覺中國）

預寫訃文：你要的到底是什麼？

於是我報名參加就業輔導課。我們以兩天時間學寫履歷表，學習如何最能凸顯個人過去的學經歷，還研討面試技巧及怎樣建立人脈。

到第二天的下午，老師出了最後一個作業。老師說：「這是最後一個練習。」

「拿一張紙。給你們一小時的時間，寫下自己的訃文。寫一篇有關自己生平的文章，是死後要登在報紙上的。你希望訃文的內容是什麼？訃文裡描述的是怎樣的一生？好，我們現在開始。」

老師說：「這是最後一個練習。」（neonbrand／unsplash）

有些同學倒抽一口氣。寫自己的訃文？才二十歲的人根本想不到死亡。死神是拒絕往來戶。幹嘛做這種可怕的練習？我開始下筆。我記述當醫生的輝煌成就。我在自己寫的訃文裡是一位名醫，並擔任一家著名醫學院的教授（與父親一模一樣）。我開的診所規模不小（也與父親相同）。不止於此。

我幻想父母多麼以我為榮。我的收入穩定。各方佳評如潮。

可是二十分鐘後，一個句子寫到一半，我突然停下來。我感覺有點恐慌，心跳得厲害。

我在寫什麼？我放下筆。整個人呆住。

我真正想做的是旅行。定居國外。自己創業。

想到未來幾年的醫科訓練，忽然覺得難以承受。有四年時間，我得修自己興趣平平的課程。在四年裡，要活在不知進不進得了醫學院的持續焦慮中。還有唸醫學院四年。唸完做實習醫生三年到五年。之後可能還要回學校進修。

我實在不想唸有機化學。我突然醒悟，我是在為父親、為祖父而唸，並非為我自己。

不，我想唸外文，想研究經典小說。我內在有個聲音在吶喊：「你真的確定自己想當醫生？你是為了他們才這麼做，不是為自己！你很想到處旅行！該怎麼辦？」一股強烈的決心湧上心頭。

一個句子寫到一半，我突然停下來。（aaronburden／unsplash）

我劃掉第一頁，放棄成為令人尊敬的名醫的訃文。我想了想，然後重新下筆。這一次是不一樣的故事。不一樣的未來。

在新的訃文裡，我從事國際商務。我精通四種外語。我在歐洲經營公司。我甚至寫了兩本商管書籍。我周遊世界各地。在商學院教若干課程。我規劃出截然不同的事業方向。我也寫到結婚和生了三個子女。交到許多有趣的朋友。

我才二十歲，就寫自己的訃文。其實我寫的是人生的計畫。一個令我滿懷憧憬的計畫。那是我的而非家父的計畫。

多年後，那篇訃文已經找不到了。可是我始終沒忘記裡面寫了什麼。

我想了想，然後重新下筆。（aaronburden／unsplash）

課程結束的隔天是星期天。我走到宿舍走廊底。把一枚硬幣投入公用電話。我照例打對方付費的長途電話：我每週一定打給父母。

「爸，我決定不讀醫學院了。」

我等待反對的回應，教訓的語氣，想讓我打消念頭的游說。可是這些都未發生。

「隨便你讀不讀醫。不管你選擇做哪一行，只要是你喜歡的，我都為你感到高興。」

（我心裡想著：他真是那樣回答嗎？不，不可能的！）

「真的嗎？」

「真的。家裡沒有一個人覺得你一定要當醫生。」

我好驚訝。目瞪口呆。電話聽筒從我手上滑落。我慢慢舒了一口氣，笑得合不攏嘴。我想抱住父親。

各位或許好奇：「後來怎麼樣了？情況如何？」我可以告訴大家：後來一切都很順利。幾乎都照著我在二十歲時自己寫的訃文發展。

我照例打對方付費的長途電話：我每週一定打給父母。（trojantry／unsplash）

活用好問題的練習

如果你今天必須寫自己的訃文，你希望怎樣述說你這個人和你的一生？（If you had to write your obituary today, what would you like it to say about you and your life?）

訃文通常是為留在世上的人所寫，幫助死者家屬和親友紀念他的一生。

訃文對活著的人或許還有另一層重要的意義。事先預擬訃文有助於規劃人生。它會把你最在乎的事物及你真正喜愛的東西，鮮明的呈現在你眼前。現在就提筆寫下自己的訃文，你做了什麼選擇及可以做哪些選擇，將一清二楚。

以上內容節錄自《好問題建立好關係》。

《好問題建立好關係》封面。（天下雜誌）

書名：《好問題建立好關係》

作者：安德魯．索柏

出版社：天下雜誌

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