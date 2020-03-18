浪費時間多麼可恥？　看Bill Gates勤奮工作到哪地步！｜自我管理

微軟（Microsoft）聯合創始人比爾．蓋茨（Bill Gates）早前宣佈將會離開微軟董事會，未來將致力在慈善公益事務。提起Bill Gates，很多人自然想到他曾為全球首富多年，亦與「股神」巴菲特份屬好友，但原來他的工作態度及時間觀念亦很值得打工仔們作借鏡。看看《人生三對：跟對人、說對話、做對事》其中介紹Bill Gates的一篇文章，你應會明白「跟啱老細」是多麼重要的一件事。

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俗語有云：「好老公不如好老細」，要是天下間的老細都跟Bill Gates一樣是打工仔的好榜樣，相信會有更多人敢高呼：「我好鍾意返工吧」（笑）！（路透社）

Bill Gates勤奮工作的程度（按圖了解）：

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勤奮的老闆教給你敬業

勤奮是進步的階梯，一個人沒有天賦不要緊，沒有人脈不要緊，只要有勤奮的精神，就有希望做成事，做大事。跟老闆也要跟著一個勤奮的老闆，千萬不可跟隨一個散漫懶惰的老闆，不然，散漫就會侵蝕你的身心，令你一事無成。

勤奮是進步的階梯。（unsplash／corinnekutz）

事實上，很多老闆都是勤奮的，沒有勤奮，他們便不可能坐上老闆的位子；沒有勤奮，便不可能成為一個團隊的將領；沒有勤奮，便不可能帶領企業在激烈地競爭中立足，甚至獨佔鰲頭。老闆是勤奮的人，其員工也必不會多麼懶惰；反之，如果老闆懶惰，其員工勢必勤奮不到哪裹。

在這裹，勤奮並不是事必躬親，不是大事小事都一一過問，而是在兢兢業業地做好自己本職工作的同時，還給員工傳遞一種勤奮的工作精神。

沒有勤奮，他們便不可能坐上老闆的位子。（unsplash／chuklanov）

比爾．蓋茨是勤奮的，他的勤奮到了何種地步呢？每天，他來得比員工早，下班比員工還晚，如果忙碌起來，他甚至會錯過吃飯時間。也許，你不會相信世界首富還能忘我工作到如此地步。然而事實是有力的，他的勤奮也是世人皆知的。在比爾．蓋茨的時間觀念裹，星期天是不存在的，對他來說，每天都是工作日。他辦事總是簡潔快速，從來不拖泥帶水，拖延對他來說是最大的罪過，懶惰更是他無法容忍的。

在與他一起共事多年的人眼裹，比爾．蓋茨就是一個工作狂。他一旦鑽進辦公室，如果沒有其他應酬，絕不會走出辦公室的大門一步，而且直到下班時間過了，他的下屬都離開了辦公室，他還在埋頭思考或工作。

比爾．蓋茨很少在打高爾夫這樣的休閒運動中花費時間，他認為，如果要健身就應該找一項有針對性的專案去鍛煉，而不是通過打高爾夫去鍛煉身體。

在如Bill Gates般的勤奮老闆身邊做事，你也會變得勤奮，這種改變是不知不覺的，而且影響力是巨大的。（GettyImages）

有一個在微軟工作多年的人說：「我們老闆在很大程度上影響了我的一生，他的時間觀讓我重新認識到自己以前的荒謬，浪費時間是一件多麼可恥的事。而老闆的行為卻告訴我，時間就是財富。」

比爾．蓋茨曾經說：「你也許沒有我那般富有，但有一樣東西你和別人擁有得一樣多，那就是時間。時間對於每一個人來說，都是公平的，不論你是誰，擺在你面前的時間，每天都是二十四小時。」

勤奮是敬業的最典型表現。在勤奮的老闆身邊做事，你也會變得勤奮，這種改變是不知不覺的，而且影響力是巨大的。他教給你勤奮是通往成功的捷徑，那些懶惰不努力工作的人，都無法達到成功的頂峰。

在勤奮的老闆身邊做事，你也會變得勤奮。（unsplash／timmykp）

勤奮和成功是一對孿生兄弟，懶惰和失敗也是一對孿生兄弟，懶惰是一種消極的人生觀，也是一種被動的生活態度，他們視生活為一盤散沙，而自己就是一個未長大的嬰兒，每天隨意地撥弄這盤散沙，一會兒堆成一個城堡的形狀，一會兒又堆成一個小狗的形狀；堆累了，就跑開去休息，也不管所堆的是否完成。在他們眼裹，生活就如一堆沙子，工作亦是。對他們而言，他們喜歡怎麼樣就怎麼樣，沒有誰可以束縛他們，更沒有時間觀念。這樣的人只是隨心所欲地生活、工作，沒有目標，沒有理想。

如果跟著這樣一個老闆，你的前途就有點危險了。近朱者赤，近墨者黑，他的散漫懶惰會像瘟疫一樣傳染給你，輕則影響你一生。而一個人一旦沾染了散漫懶惰的因數，就會註定一事無成。

成功不是順手就能佔來的，成功是要考勤勞的雙手爭取的。即使是最尊貴的皇帝，也要勤奮地工作，所以渴望成功的平凡人，難道不應該更加努力嗎？

懶惰是一種消極的人生觀，也是一種被動的生活態度。（Gettyimages／視覺中國）

很多人對生活都抱著「得過且過」的態度，所以生活中平凡者始終占大多數。那些站在金字塔頂尖的人，都是勤奮不輟地努力的人。

生活對每個人都是公平的，只要努力去爭取，成功會降臨在每一個人的頭上。但是如果一心想著「天上掉餡餅」，那麼只能平凡、庸碌地度過這一生。

美好的人生需要勤奮去創造，成功永遠屬於勤奮者。所以，想要取得成功，就要勤奮努力。勤奮是取得成功的最佳途徑！

以上內容節錄自《人生三對：跟對人、說對話、做對事》。

《人生三對——跟對人、說對話、做對事》封面。（非凡出版）

書名：《人生三對：跟對人、說對話、做對事》作者：章文亮 出版社：非凡出版

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