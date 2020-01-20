一分耕耘一分收穫已過時？　你與成功人士差距就在這1%｜自我管理

編按：在埋怨自己失敗的時候，有沒有想過為何其他人會成功？不是因為別人能力高，而是因為你可能欠缺了追求完美這一大重要心態。

你未獲取成功的4個原因（按圖了解）：

做到最好——百分之九十九等於零

追求成功就要堅持做到最好，從前有一個人挖井，每次都是到將要挖到水的時候撒手，還自言自語地說「怎麼挖了那麼久都沒有水？」其實他也付出了努力，但是，就敗在沒有堅持上，功虧一簣是最讓人心痛的事。凡事想當然，半途而廢，你就可能跟挖井人一樣，永遠也喝不到水，而且你以前的努力也付諸流水，也就是說百分之九十九等於零。

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半途而廢，你就可能跟挖井人一樣，永遠也喝不到水。（資料圖片）

很多人做事情時就喜歡站在隊伍裹，不出頭也不掉隊，因為他們害怕「槍打出頭鳥」，但是他們往往也忘了，早起的鳥兒有蟲吃。甘做「隊伍尾巴」的人，往往無法成就大事。那些想要成功者，大都是在百分之九十九的基礎上再爭取到餘下的百分之一才善罷甘休的人。

甘做「隊伍尾巴」的人，往往無法成就大事。（unsplash／levidjones）

劉曉莉大學畢業被分配到法國大使館做總機。總機人員在別人眼裹是一個沒有前途的工作，但是劉曉莉沒有這樣認為，她勤勤懇懇、認真工作，為了方便工作，還把使館內所有人員的相關情況都瞭解得一清二楚。慢慢的，很多人把許多委託的事都委託給她，她成了使館的全面秘書。有一天，大使打電話找一個默默無聞的人，她很快幫他完成了任務，大使專門跑到總機室表揚了她。沒有幾天，她就因為表現出色，破格被調去法國某雜誌處，為首席記者做翻譯工作。

該雜誌的首席記者是一位名氣很大的老先生，做過戰地記者，得過勳章。他脾氣和本事一樣大，剛開始就覺得劉曉莉資歷淺，不想接受她，但是半年過後，他逢人就說「我的女翻譯比你們所有人都好上一百倍。」而劉曉莉也因能力突出，被調到英國駐中國大使館聯絡處。她絲毫沒有懈怠，同樣表現出色。還獲得了外交部的嘉獎。

劉曉莉說：「我的提升並不在於我多麼優秀，只不過是我肯在百分之九十九的基礎上再做到百分之一罷了。」

劉曉莉為了方便工作，還把使館內所有人員的相關情況都瞭解得一清二楚。（unsplash／craftedbygc）

每個人都應該像劉曉莉一樣，每天都要求自己在工作上精益求精，那麼成功也就水到渠成。你是否每天反問過自己，我真的已經做到盡善盡美了嗎？我真的已經發揮了自己最大的潛能了嗎？我真的盡力了嗎？在時光的舞臺上，燈火變換，流年易逝，沒有誰會永遠的主角，當你的時機來臨，把握住機遇，將你最大的潛能發揮出來，別人才會記住你的風采。

中國有句諺語：一分耕耘，一分收穫。事實上常常是：一分耕耘，零分收穫；五分耕耘，零分收穫；九分耕耘，零分收穫；十分耕耘，才有十分收穫。收穫往往不會輕而易舉。很多人在耕耘之後，常常看不到希望的苗頭，就由此放棄了繼續播種，成功與失敗就差這麼一點點。面對事業，不單要有農夫面對土地時的虔誠，還要有一腔赤子熱情，以必勝的心態和決心去面對它，說到做到，要做就做最好，才會有最終的勝利。下面來看一下一個老人是如何開創自己的事業。

說到做到，要做就做最好，才會有最終的勝利。（unsplash／martenbjork）

桑德斯上校於六十五歲時才開始他的炸雞事業，當時他孑然一身、身無分文，只有一份炸雞秘方，他感覺自己還年輕，不想依靠社會福利過日子。他在打定主意之後，開始挨家挨戶地把自己的想法告訴別人：「我有一份絕妙的炸雞秘方，如果你能採用，對你的生意很有好處，我只希望從增加的營業額裹抽成。」很多人對老人都進行了無情的嘲笑：「得了吧，如果有秘方，為什麼你自己還穿得跟乞丐一樣？」這並沒有打消桑德斯上校的熱情，他從中好好學習，以便為下次找到更好地方法。

終於有幾家餐館接受了他的建議，他不但把自己的秘方賣給他們，還教他們怎樣才能把雞肉炸得更好，在他聽到第一聲「同意」之前，他被拒絕了一千零九次。後來他有了足夠的資金，就開辦了自己的炸雞店，他對每一位顧客的意見都非常重視，對自己要求也非常嚴格，力求做到最好，再後來，他創辦了「肯德基炸雞」連鎖店。現在，滿頭白髮、山羊鬍子微翹的桑德斯上校的形象，已成為肯德基國際品牌的最佳象徵，而他創辦的連鎖店也已經遍佈世界各地。

桑德斯上校的形象，已成為肯德基國際品牌的最佳象徵。（unsplash／aleksdorohovich）

在喧鬧浮躁的當代社會，很多人缺乏的不是能力，而是精神。只有保持旺盛的士氣和十足的幹勁，永不妥協，才能把工作做得更好。做到最好是每個人生存、發展的根基。一個人對工作的心態和熱情，直接關係到他的成敗。只有堅持到底，你的人生才能從平庸走向傑出。

「旅店帝王」康拉德·希爾頓說「就算一輩子洗馬桶，也要做一個洗馬桶最出色的人！」他認為，一個人志向要遠大，想法要宏偉，做法更要大方有力，這樣才能取得價值和成就。每個人想要實現自己的最大價值。但是夢想只是一種具有想像力的思考，一切的成功都是以熱忱、精力來做後盾的，缺少執著和堅持，一切都只是泡沫。一切夢想的起步都是從行動開始的，但是失敗往往從放棄開始。

「就算一輩子洗馬桶，也要做一個洗馬桶最出色的人！」（Gettyimages／視覺中國）

永遠不要以為自己已經做得足夠好，更不要為小成就沾沾自喜，止步不前。每匹千里馬都是在挖掘、培養中造就的，每個人的潛質也都是在毅力和不斷超越自我的過程中發掘的，放棄和懈怠只能阻礙你的腳步進一步前進，所以，當你取得一點成績時，別忘了告誡自己：百分之九十九就等於零。

跟對一個好老闆，還要有不斷追求完美的心態，才能得到老闆的肯定。

以上內容節錄自《人生三對：跟對人、說對話、做對事》。

《人生三對——跟對人、說對話、做對事》封面。（非凡出版）

書名：《人生三對：跟對人、說對話、做對事》

作者：章文亮

出版社：非凡出版

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