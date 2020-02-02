【空姐】輻射強、承受高空氣壓轉變　5個空服不為人知的職業風險

空中服務員這一職業，相信是很多人夢寐以求的工作，不僅薪水高、福利好，還有機會到不同的國家、接觸不同的文化，從外行的角度來看，亦可稱得上夢幻工作了！ 但您可能不知道的是，優雅瀟灑的空姐空少背後，需要承擔多少責任和風險，尤其身體在高空環境下工作的健康影響，以下將舉出空姐的5大職業風險，提供給想要應徵此工作的人，以及各位民眾參考。

▼▼按圖放大，了解空中服務員面對的5大風險，下文會有更詳盡解釋▼▼

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1. 高空氣壓變化好不適

當飛機正在航行，空中服務員卻要忙著要服侍乘客，並確保機內的安全受保障，而一般民航機的飛行高度是介於海拔高度9,144~13,716公尺(約3萬~4萬5千英尺)，機內的氣壓則縮在1,524~2,438公尺(5千~8千英尺)。

因此，機艙內的氧分壓(Oxygen partial pressure)會比海平面低25~30%，為多數人能調適的程度，但心肺有缺氧情形者要注意，因為在低壓的環境下，人的體腔會帶來空氣膨脹，進而造成耳朵、臉部、腹部的疼痛。

（《開心直航》劇照）

2. 小心空氣污染恐中毒

現代的飛機有較完善的通風系統，藉由引進40~50%外面的空氣，以及機內循環過濾的空氣，能降低引擎造成的排氣汙染機率，波音(Boeing)型號飛機更有不用排氣的電動壓縮機系統，這可避免燃燒汽油及液壓流體(Hydraulic fluid)的滲漏。

但以一般的客機來說，這樣的過濾系統仍是不足，機外進來的空氣只有經過冷卻，它並非過濾過程，而機內所使用的高效率粒子空氣濾器(High-Efficiency Particulate Air，簡稱HEPA)僅僅只能捕抓粒子，有害氣體或病毒仍可侵入機艙內，造成空氣傳播和人與人的感染，同業人會稱之為航空中毒症候群(Aerotoxic Syndrome)。

（《開心直航》劇照）

根據美國的聯盟飛行員協會(Allied Pilots Association，簡稱APA)資料，過去10年(2018)已有約2萬起引擎排氣污染事件，平均1天就有5起排氣污染事故。其他可能發生的狀況還包括：換氣過度(Hyperventilation)、反安慰劑效應(Nocebo effect)、空中服務員抱病上班等等。

溫馨提醒，別為要保住工作而犧牲健康，生病就要休息，即使呼吸道恢復正常了，也要留意神經或精神性症狀有無異常，包含暈眩、神經錯亂、失去平衡、肌肉無力、麻痺、運動障礙、感覺異常(Paraesthesia)、情緒不穩，以及憂鬱。

3. 機上空氣乾、輻射強

飛機是禁煙場所，這雖然會大幅減低機艙的健康風險，但二手煙的機率仍是存在，加上空 中服務員需要長時間待在機內，久而久之將危害身體。而叫人憂心的還不是抽煙，乃是機內空氣很乾燥，適合人生存的濕度是40~70%，機艙卻只有6~18%，若水分補給不足，容易造成搔癢感症狀，像是眼睛乾澀、鼻塞、喉嚨痛、喘鳴、頭痛、疲勞、無法專注，尤其氣喘(Asthma)或肺疾病患者更要注意。

（《通往機場的路》劇照）

在飛機上工作也會提高宇宙電離輻射(Cosmic ionizing radiation)的風險，以及其他可能致癌物，包括紫外線輻射(Ultraviolet radiation)、干擾睡眠週期和晝夜節律等等因子。

而依據美國哈佛陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)環境衛生系所的研究，相較於接受美國全國健康與營養體檢調查(National Health and Nutrition Examination Survey，簡稱NHANES)的人，即使體重過重和抽煙的比例很低，空中服務員罹癌的比例卻有明顯上升，特別是乳癌(Breast cancer)、黑色素瘤(Melanoma)和非黑色素瘤皮膚癌(Non-melanoma skin cancer)。

4. 懷孕值勤要留意

另外，研究也發現，空姐在職期間太長可能是罹患癌症的因素之一，沒生過小孩，以及生超過3個孩子以上的空姐，都可能是高風險群。對此，美國職業安全衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health，簡稱NIOSH)有研究指出，空姐在懷孕的妊娠第1期(未滿17週)中，建議1天內不要在機上待超過15小時，以避免宇宙輻射吸收過多，而導致流產。

（freestocks.org/Unsplash）

做為一個空姐和飛機工作人員，您能做的就是確保其航空公司有固定做輻射檢測，並會讓員工知道最新的減低輻射成果。其次，由於在飛機上的工作會比其他人更容易曝曬於紫外線，所以在戶外活動記得防曬，且避免正午的時間，至於睡眠作息，就盡可能找空檔休息，並保持均衡的飲食習慣。

5. 性騷擾事件頻傳

在飛機上遭遇性騷擾，可說是做空中服務員的惡夢，特別是空姐，但它卻真真實實地發生了，根據美國哈佛陳曾熙公共衛生學院環境衛生系所的研究，4,459位飛機機組人員中，有63%坦承曾受言語虐待；26%受性騷擾；2%受性侵害，且乘客是主犯。

有研究指，2%空中服務員曾受乘客性侵害。（《志明與春嬌》劇照）

儘管「#MeToo」運動在娛樂圈和政治界掀起很大的關注，但在其他服務類產業卻沒什麼反應，很多受害者選擇不舉報，因為覺得不會被受理，真的叫人很擔心。對此，美國的空中服務員協會(Association of Flight Attendants-CWA，簡稱AFA)國際主席薩拉尼爾森(Sara Nelson)表示，空中服務員是機上最重要的角色，倘若發生緊急狀況，而造成對安全程序的阻礙，這對機上的每個人都是不利的，乘客要遵從空中服務員的指示，空中服務員遇困難時，也要尋求他人協助，相信同事和上層主管會願意給予支持，切勿自己默默承受。

跟職場性騷擾一樣， 它會造成心靈創傷、睡眠障礙，若出現粗暴行為，甚至會帶來肌肉骨骼的傷害，飛機的安全是你我的責任，多一點體恤和包容機上的空中服務員，有他們細心的服務，我們才能平安和舒服地到達目的地。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：空服員到處玩好夢幻？5大風險超難熬】