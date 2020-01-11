【理財】為何當不上有錢人？　想白手興家最少要有這5個生活習慣

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長年來研究白手起家富豪的Thomas C. Corle，在他的著作《改變你的習慣，改變你的人生》（Change Your Habits, Change Your Life）一書中提到，富人與一般人的差異，主要在於他們擁有五種普通人沒有的習慣。

富人與一般人的差異，主要在於他們擁有五種普通人沒有的習慣（《華爾街狼人》劇照）

你知道富人之所以為什麼會成為富人嗎？他們與一般人最大的差別其實僅在於「習慣」。國外長年來研究白手起家富豪的Thomas C. Corley，在他的著作《改變你的習慣，改變你的人生》（Change Your Habits, Change Your Life）一書中提到，富人與一般人的差異，主要在於他們擁有五種普通人沒有的習慣，其中有許多甚至是一般人一輩子都做不到的事情。

▼▼就是以下這五個生活習慣，看似微細，卻是我們與富人的距離▼▼

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多看一次這五個生活習慣，其實難的是沒有恆心：

1. 有兩種以上的收入來源

2. 存錢投資而非享樂

3. 理財自動化

4. 與成功人士往來

5. 設定遠大的目標

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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