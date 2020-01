【理財】為何當不上有錢人？　想白手興家最少要有這5個生活習慣

長年來研究白手起家富豪的Thomas C. Corle,在他的著作《改變你的習慣,改變你的人生》(Change Your Habits, Change Your Life)一書中提到,富人與一般人的差異,主要在於他們擁有五種普通人沒有的習慣。

富人與一般人的差異,主要在於他們擁有五種普通人沒有的習慣(《華爾街狼人》劇照)

你知道富人之所以為什麼會成為富人嗎?他們與一般人最大的差別其實僅在於「習慣」。國外長年來研究白手起家富豪的Thomas C. Corley,在他的著作《改變你的習慣,改變你的人生》(Change Your Habits, Change Your Life)一書中提到,富人與一般人的差異,主要在於他們擁有五種普通人沒有的習慣,其中有許多甚至是一般人一輩子都做不到的事情。

▼▼就是以下這五個生活習慣,看似微細,卻是我們與富人的距離▼▼

+ 5 + 4 + 3

多看一次這五個生活習慣,其實難的是沒有恆心: 1. 有兩種以上的收入來源 2. 存錢投資而非享樂 3. 理財自動化 4. 與成功人士往來 5. 設定遠大的目標

▼▼【相關文章.按圖放大率先預覽】▼▼

【理財】實用物品買貴點、變現二手物品 學習有錢人12個用錢態度

+ 20 + 19 + 18

延伸閱讀:

羊肉爐、薑母鴨為何不賣白飯?店家親曝只賣麵線的「策略秘辛」

米其林光環失效?牛肉麵界的兄弟之爭 建宏和富宏誰才是網友最愛

高價速食之戰!SUBWAY好感度慘輸摩斯原因出在「核心概念」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】