【CEO離職潮】原來唔止Google？12位2019年卸任的知名企業CEO

今年西方企業 CEO 退位彷彿成了一種風潮。根據招聘公司 Challenger，Gray＆Christmas 的統計，至 11 月前已有 1480 位 CEO 離職，比起去年同期的 1323 位高出 12%，是自 2002 年開始做此統計以來的最高紀錄。12 月初，Google 創辦人賴利．佩吉（Larry Page）和謝爾蓋．布林（Sergey Brin）也宣布自 Alphabet CEO 與總裁職務卸任。除了 Google 外，今年還有哪些知名企業換了 CEO？為何要離開？

一月：太平洋瓦電公司（PE&G） / Geisha Williams

近兩年來加州發生多起森林大火，許多野火的起因被認為是太平洋瓦電公司的設備疏於維護所導致，讓這家公司面臨將近 300 億美元（約 9 千億新台幣）的賠償金。CEO Williams 於 1 月 13 日宣布離職，也被猜測與此有關。她結束短短 22 個月的任期後，新任總裁兼 CEO William Johnson 於4月上任。

Geisha Williams（Getty Images）

二月：不動產買賣網路公司Zillow / Spencer Rascoff

美國最大房地產資訊公司 Zillow 股價在一年內大跌超過25%，迫使共同創辦人暨 CEO Rascoff 卸下職務，於 2 月 21 日辭職。之後交由訂房網站 Expedia 創辦人、也是Zillow前任 CEO 的 Rich Barton 回鍋接任。

Spencer Rascoff（twitter@Spencer Rascoff）

三月：富國銀行集團（Wells Fargo） / Timothy Sloan

在銀行界闖蕩 31 年的 Sloan，為何坐上富國銀行 CEO 僅 3 年就離開？2016 年，富國銀行爆出盜竊用戶資料醜聞，5300 位員工未經客戶同意使用資料開設近 200 萬個帳戶，引起各界撻伐。事件爆發後，當時的 CEO John Stumpf 下台，由Sloan接任。但Sloan對於弭平風波似乎沒有太大的貢獻，今年 3 月底宣布離職消息後，該公司盤後股價還上漲了 2%，同期 S&P500 大漲 29%。

目前，富國銀行由曾任紐約梅隆銀行（BNY Mellon）與 Visa CEO 的 Charles Scharf 接任掌舵。

Timothy Sloan（Getty Images）

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