花費太多時間襯衫返工？　教你3招解決上班穿搭困難｜職場穿搭

你每天早上花多久時間換裝？《怦然心動的人生整理魔法》作者、日本知名整理諮詢顧問近藤麻理惠表示，多數人的衣櫃都因為放了過多的衣服，反而無法發揮收納的功能。不只有些根本沒穿過，甚至重複買了多件幾乎一模一樣的衣服。「衣服，是整理最好的起點，因為它最容易判斷要或不要」 近藤說，衣服取捨的方法非常簡單，那就是不要思考，單純憑藉 「碰觸的一瞬間，是否有心動的感覺」 。

「因為整理，就是透過物品與自己對話，而衣服是最能代表一個人如何展現自我的象徵，只留下讓自己怦然心動的衣服，就能從中看見理想的自己。」

一、從過季衣物下手，減輕選擇恐懼

按圖即看捨棄過季衣物4步曲：

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很多人想到要拋棄這麼多衣物，心中難免糾結。（Priscilla Du Preez／Unsplash）

二、由厚重到輕薄，排列方式一目了然

原則 1：基本色搭輔助色排放

檢視留下的衣服，你會發現自己其實對於某些顏色或款式的衣服特別有好感，那就是你的基本單品。

整理衣櫃時最好抱持「基本色與輔助色」的概念，基本色通常用在下半身，色彩偏穩重，例如經典百搭的丹寧和黑色；再配上灰、白等素色上衣。以此概念排放在衣櫃內，出門時只要挑一款基本色搭一件素T，就能輕鬆出門，收拾整理也非常方便。

原則 2：T恤和上衣直立收納

「『直立』是收納最基本的原則，」 衣服立著放，比一般疊放式，能多收納 20～30% 衣物量。而拿取時，摺好的衣服也不會東倒西歪。

原則 3：外套和褲子「往右上方」排列吊掛

對於需要懸掛的大衣和褲子，近藤介紹一個獨門絕招，那就是把衣服按 「往右上方」 的排列方式吊掛，也就是面對衣櫃時，左邊收納衣長較長、質料較厚顏色較深的衣服，愈往右的衣物愈短、清、淡，例如由左至右分別按大衣、洋裝、夾克、褲子、裙子、襯衫的順序吊掛。除了便於分類收納，更會讓自己每天打開衣櫃都有一種 「心情往上走」的心動感。

外套和褲子「往右上方」排列吊掛（經理人授權使用）

三、超實用秘技：讓衣服變小、衣櫃變大的摺衣法（按圖看清！）

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