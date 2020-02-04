【武漢肺炎】在家工作應遠離廚房、戴降噪耳機　8招提升工作效率

武漢肺炎疫情日趨嚴重，為了減低員工感染新型冠狀病毒的機會，政府及不少私人公司自農曆新年假期後便容許員工在家工作。 在家工作看似「冇王管」，其實卻是容易分心，影響工作效率。想提升在家工作的效能，不妨參考以下8個方法。

武漢肺炎疫情持續，本港至今確診個案累計15人，本日（2月4日）更出現第一宗死亡個案。為確保員工身體健康，不少公司特別安排員工在家工作，減少他們在上下班繁忙時間避開人流高峰之餘，更讓大家在「一罩難求」的情況下，不用出門便可以慳一個口罩。

在家工作可以省時、省錢、省口罩，好處多多，不過，對於一些自制能力較弱，或不適應在公司以外環境工作的人而言，在家工作則很有挑戰性，因為例如照顧子女、做家務、收包裹、打機等的事情都容易分散注意力。打工仔如想提升在家工作的效效，可以參考以下8個方法。

８個提升在家工作效率的方法（按圖了解）：

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1. 訂立每天需要完成的工作，並確保完成

雖然在家工作沒有上司、同事在你身邊，但你還是需要認真工作。如果擔心自己心散、「遊魂」，不妨在每天工作前先計劃好當天要處理的事，並善用網上日程表，如Google Calendar，細分什麼時候會完成什麼工作，不要讓自己有藉口做不完。

2. 假裝要回辦公室

辦公室的環境會令某些人工作時更有效率，在家工作時，你可以設置鬧鐘、飲咖啡、穿著上班的衣服等，做一些平日上班會做的準備，令自己心理上更容易進入狀態。

3. 控制使用社交媒體的時間

不少打工仔習慣在工作時間內查看社交媒體，在公司時你可能會擔心被上司看到而不敢太猖狂，不過在家中工作時，可能一不小心便瀏覽了一個小時。為了控制使用社交媒體的時間，你可以登出所有社交媒體帳戶，如Facebook及Instagram，令社交媒體的易用性下降，從而減少誘惑。

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4. 請家人或室友尊重你的工作時間

在家工作看似很空閒，不過，事實上，你還是要完成應做的工作。因此，在家工作時，如果其他家人或室友都待在家，你需要向他們清晰表明在工作時間內尊重你的空間，請他們不要在那段時間干擾你的工作，令你分心。

5. 遠離廚房

不少有在家工作經驗的人都知道，當你想逃避工作或覺得沉悶的時候，便會不由自主走進廚房打開雪櫃，吃一粒朱古力、飲一罐汽水……之後沒完沒了。廚房擁有巨大的魔力，不但會阻礙工作進度，還會令你變胖。

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6. 戴降噪耳機

降噪耳機可以隔絕外面的噪音，不論是人聲、街外的車聲等都可以減少許多，令你可以更專注工作。

7. 安排適當的休息

雖然在家工作很容易分心，不過，你仍然要為自己安排合適的休息時間。當你覺得大腦太累，或是難以集中，不妨讓自己休息十分鐘，在屋內走走、去廁所洗個面、或在YouTube觀看一條笑片，之後再作戰！

8. 在前一天晚上準備午餐

當一個人在家時，一不小心便可能花了早上的時間為自己準備一頓非常美味的早餐和午餐。當你享受完之後，赫然發現只剩下數小時工作。善用早上的時間，尤其是早上生產力特別高的打工仔，盡量在前一天晚上準備好你的午餐，正如平日回辦公室工作一樣。

（資料來源：Inc,HubSpot）

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